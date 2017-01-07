AppMgr III (App 2 SD) - незаменимое приложение для всех обладателей Android-девайсов, столкнувшихся с дефицитом свободного места, с помощью которого можно быстро и легко перенести на SD-карту установленные программы и игры из памяти телефона, а также очистить кэш.

Все установленные приложения расположены по вкладкам - перемещаемые, на карте SD и в телефоне (их нельзя переместить на карту памяти). Присутствует возможность сортировки приложений по размеру данных, общему размеру, размеру кэша, размеру приложения, имени приложения и дате установки, поддерживается пакетное перемещение. Кроме этого AppMgr III позволяет удалять выбранные приложения, просматривать их на Google Play, осуществлять экспорт списка приложений, скрывать системные приложения и многое другое.