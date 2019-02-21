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AppMgr III (App 2 SD) для Android

AppMgr III (App 2 SD) 4.65 для Android

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Описание AppMgr III (App 2 SD) 4.65 для AndroidОписание   Скачать AppMgr III (App 2 SD) 4.65 для AndroidСКАЧАТЬ (5,61 Мб) Скриншоты AppMgr III (App 2 SD) 4.65 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика AppMgr III (App 2 SD) 4.65 для AndroidСтатистика   Отзывы о AppMgr III (App 2 SD) 4.65 для AndroidОтзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 3
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AppMgr III (App 2 SD) - незаменимое приложение для всех обладателей Android-девайсов, столкнувшихся с дефицитом свободного места, с помощью которого можно быстро и легко перенести на SD-карту установленные программы и игры из памяти телефона, а также очистить кэш.

Все установленные приложения расположены по вкладкам - перемещаемые, на карте SD и в телефоне (их нельзя переместить на карту памяти). Присутствует возможность сортировки приложений по размеру данных, общему размеру, размеру кэша, размеру приложения, имени приложения и дате установки, поддерживается пакетное перемещение. Кроме этого AppMgr III позволяет удалять выбранные приложения, просматривать их на Google Play, осуществлять экспорт списка приложений, скрывать системные приложения и многое другое.

Что нового в AppMgr III (App 2 SD) 4.65 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты AppMgr III (App 2 SD):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 195
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты памяти - другое
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Отзывы о программе AppMgr III (App 2 SD)

Maxstar888 про AppMgr III (App 2 SD) 3.42 для Android [31-10-2014]

он на вшитую флеш перемещает а не на внешнюю
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