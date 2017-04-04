Media Creation Tool для Windows

Media Creation Tool 10.0.14393.591

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Media Creation Tool 10.0.14393.591Описание   Скачать Media Creation Tool 10.0.14393.591СКАЧАТЬ (17,47 Мб) Скриншоты Media Creation Tool 10.0.14393.591Скриншоты (5)   Статистика Media Creation Tool 10.0.14393.591Статистика   Отзывы о Media Creation Tool 10.0.14393.591Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.25 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Media Creation Tool - фирменная утилита от Microsoft Corporation, позволяющая создавать загрузочные образы операционных систем Windows 8, 8.1 и 10 без использования ключа продукта непосредственно с сервера компании. Эта программа значительно упростила получение нужной Вам версии ОС Windows, не требуя сложных настроек и предоставляя возможность выбора необходимой архитектуры.

Для получения полностью легального образа системы потребуется интернет-соединение, а также носитель - USB-флешка или DVD-диск. После запуска утилиты выберите язык ОС, тип издания (домашняя, Pro и др.) и архитектуру (32-bit или 64-bit). А далее просто определите, куда записать образ операционки. Если выберите DVD-диск, то будет создан ISO-образ, а при выборе USB flash drive загрузочная флешка создастся даже без предварительного ISO-образа. Далее все проходит в автоматическом режиме - Вам останется только дождаться окончания процедуры установки.

Что нового в Media Creation Tool 10.0.14393.591?
  • Устанавливаемая сборка Windows 10 - 10.0.14393.591
Скриншоты Media Creation Tool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)59 / 33 346
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры

Отзывы о программе Media Creation Tool

Admin

Отзывов о программе Media Creation Tool 10.0.14393.591 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Boot менеджеры"
 

EasyBCD 2.3

EasyBCD - программа для управления загрузкой нескольких операционных систем, установленных на одном ПК. Упрощает задачу выбора операционки, добавляет и удаляет оси, выставляет приоритет и др. Поддерживает работу с Windows, Linux/BSD, Mac OS X и NeoGrub

Media Creation Tool 10.0.14393.0

Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы ОС Windows 8 - 10, а также использовать его в качестве альтернативного способа обновлений

Bootice 1.3.3.2

Bootice - полезный инструмент для создания загрузочных и установочных флешек. Утилита необходима при восстановлении MBR (Master Boot Record) или PBR (Partition Boot Record)

WinToFlash Lite 1.5.0000

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и продвинутых пользователей. Проста в использовании, благодаря интуитивно понятному интерфейсу

WiNToBootic 2.2.1

WiNToBootic - отличная портативная (не требующая установки) утилита для быстрого создания загрузочных пакетов операционной системы Windows на съемных носителях

MultiBoot 11.01.16

MultiBoot - графическая (GUI) оболочка над системными утилитами BootSect, BcdEdit и BcdBoot, позволяющая восстановить загрузчик Windows Vista или Windows 7, затертый при установке Windows ХР

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

iTunes

Балаболка

Avidemux

uTorrent

Mozilla Firefox

PicturesToExe

Google Chrome

Adobe Reader

WavePad

SiSoftware Sandra Lite

Weather Watcher Live

AIDA64 Extreme Edition

EMDB

Virtual DJ

XviD4PSP

Total Commander

RoboForm

Skype

GPU-Z

Opera

 
 