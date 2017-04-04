EasyBCD 2.3 EasyBCD - программа для управления загрузкой нескольких операционных систем, установленных на одном ПК. Упрощает задачу выбора операционки, добавляет и удаляет оси, выставляет приоритет и др. Поддерживает работу с Windows, Linux/BSD, Mac OS X и NeoGrub Media Creation Tool 10.0.14393.0 Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы ОС Windows 8 - 10, а также использовать его в качестве альтернативного способа обновлений Bootice 1.3.3.2 Bootice - полезный инструмент для создания загрузочных и установочных флешек. Утилита необходима при восстановлении MBR (Master Boot Record) или PBR (Partition Boot Record)

WinToFlash Lite 1.5.0000 WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и продвинутых пользователей. Проста в использовании, благодаря интуитивно понятному интерфейсу WiNToBootic 2.2.1 WiNToBootic - отличная портативная (не требующая установки) утилита для быстрого создания загрузочных пакетов операционной системы Windows на съемных носителях MultiBoot 11.01.16 MultiBoot - графическая (GUI) оболочка над системными утилитами BootSect, BcdEdit и BcdBoot, позволяющая восстановить загрузчик Windows Vista или Windows 7, затертый при установке Windows ХР