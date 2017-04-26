Движение товара для Windows

Движение товара 2.00.700

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Описание Движение товара 2.00.700Описание   Скачать Движение товара 2.00.700СКАЧАТЬ (7,52 Мб) Скриншоты Движение товара 2.00.700Скриншоты (3)   Статистика Движение товара 2.00.700Статистика   Отзывы о Движение товара 2.00.700Отзывы (1)  
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3.36 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.36 из 5
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Движение товара - программа, которая предназначена для учета движения товаров на складах магазинов разного вида направленности. С этим приложением можно полностью автоматизировать весь процесс прихода товара при наличии электронных версий входных накладных. Для этого специально разработан модуль "Автоматизированный ввод накладных", что позволяет в разы ускорить процесс ввода товара и сократить время его запуска в продажу, таким образом, уменьшая издержки обращения.

В программе есть также модуль печати ценников и отчетов. Вид ценников разработан по редактируемым шаблонам и при желании может быть настроен пользователем самостоятельно. А для создания шаблонов печати реализован специальный "Дизайнер шаблонов".

Удобно, что выходные формы документов и отчетов могут быть экспортированы MS Excel, что упрощает дальнейшее их использование и анализ. Отдельно выделен режим рабочего места кассира для создания быстрых продаж. Интерфейс кассира разработан с учетом необходимости быстрого выполнения операций продажи со считыванием штрихкода.

В целом, программа достаточно универсальна, может одинаково удобно использоваться при торговле как штучным товаром (упаковки, коробки), так и мерным (килограммы, метры, метры кв., кубометры). Так, это приложение хорошо себя зарекомендовало в магазинах бытовой техники, книжных магазинах, магазинах сантехники, магазинах строительных материалов и т.д.

Что нового в Движение товара 2.00.700?
  • Переход на новую структуру базы данных. Добавлены новые таблицы, поля в существующие таблицы данных, триггеры и прочие объекты БД.
  • Добавлена функциональность печати кассовых чеков на ККМ с передачей данных ОФД (Оператору Фискальных Данных) согласно федеральному закону РФ №54. Обеспечена защита фискализированных (прошедших через печать фискального чека, отправленного в налоговые органы) документов от случайного изменения или удаления.
  • Доработан генератор артикулов товаров во входной накладной.
Скриншоты Движение товара:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 828
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКасса, чеки, ценники - Складской учет
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Отзывы о программе Движение товара

Дмитрий про Движение товара 1.99.619 [08-05-2015]

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