Движение товара - программа, которая предназначена для учета движения товаров на складах магазинов разного вида направленности. С этим приложением можно полностью автоматизировать весь процесс прихода товара при наличии электронных версий входных накладных. Для этого специально разработан модуль "Автоматизированный ввод накладных", что позволяет в разы ускорить процесс ввода товара и сократить время его запуска в продажу, таким образом, уменьшая издержки обращения.

В программе есть также модуль печати ценников и отчетов. Вид ценников разработан по редактируемым шаблонам и при желании может быть настроен пользователем самостоятельно. А для создания шаблонов печати реализован специальный "Дизайнер шаблонов".

Удобно, что выходные формы документов и отчетов могут быть экспортированы MS Excel, что упрощает дальнейшее их использование и анализ. Отдельно выделен режим рабочего места кассира для создания быстрых продаж. Интерфейс кассира разработан с учетом необходимости быстрого выполнения операций продажи со считыванием штрихкода.

В целом, программа достаточно универсальна, может одинаково удобно использоваться при торговле как штучным товаром (упаковки, коробки), так и мерным (килограммы, метры, метры кв., кубометры). Так, это приложение хорошо себя зарекомендовало в магазинах бытовой техники, книжных магазинах, магазинах сантехники, магазинах строительных материалов и т.д.