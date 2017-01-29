Tuxera NTFS для Mac

Tuxera NTFS 2016.1 для Mac

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Описание Tuxera NTFS 2016.1 для MacОписание   Скачать Tuxera NTFS 2016.1 для MacСКАЧАТЬ (48,28 Мб) Скриншоты Tuxera NTFS 2016.1 для MacСкриншоты (2)   Статистика Tuxera NTFS 2016.1 для MacСтатистика   Отзывы о Tuxera NTFS 2016.1 для MacОтзывы (0)  
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Tuxera NTFS - это программа, которая позволяет пользователям Mac выполнять чтение и запись NTFS-файлов. Приложение строится и расширяется на основе NTFS-3G - популярного открытого кода от Tuxera с доказанной стабильностью, чтобы предоставить полнофункциональный, высококачественный NTFS-драйвер для вашего Mac.

С Tuxera NTFS ваши диски Windows доступны вам в той же мере, что и любые диски Mac. Приложение обеспечивает самую высокую скорость передачи NTFS-данных, какая только возможна на Mac, а также защищает вашу информацию благодаря новому "умному" кэшированию.

Программа полностью поддерживает новые 64-битные ядра, введенные со Snow Leopard и OS X Mavericks и включает продвинутые функции, доступные только с Tuxera, такие как поддержка расширенных атрибутов NTFS. Присутствует совместимость с популярными средствами виртуализации и шифрования, включая Parallels Desktop, VMware Fusion и TrueCrypt.

Что нового в Tuxera NTFS 2016.1 для Mac?
Поддержка macOS Sierra.
Скриншоты Tuxera NTFS:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 25.00 EUR
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 772
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Tuxera NTFS

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