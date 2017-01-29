Tuxera NTFS - это программа, которая позволяет пользователям Mac выполнять чтение и запись NTFS-файлов. Приложение строится и расширяется на основе NTFS-3G - популярного открытого кода от Tuxera с доказанной стабильностью, чтобы предоставить полнофункциональный, высококачественный NTFS-драйвер для вашего Mac.

С Tuxera NTFS ваши диски Windows доступны вам в той же мере, что и любые диски Mac. Приложение обеспечивает самую высокую скорость передачи NTFS-данных, какая только возможна на Mac, а также защищает вашу информацию благодаря новому "умному" кэшированию.

Программа полностью поддерживает новые 64-битные ядра, введенные со Snow Leopard и OS X Mavericks и включает продвинутые функции, доступные только с Tuxera, такие как поддержка расширенных атрибутов NTFS. Присутствует совместимость с популярными средствами виртуализации и шифрования, включая Parallels Desktop, VMware Fusion и TrueCrypt.