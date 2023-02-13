Disk Drill для macOS

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Оценка: 4.93/5 голосов - 91
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.1112 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:HDD утилиты - Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):0 / 133 236 | Статистика
Размер:65,51 Мб
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Disk Drill - программа позволяет легко и быстро восстанавливать удаленные файлы на вашем Маке как на локальных дисках так и на внешних носителях данных с файловой структурой HFS/HFS+/FAT. Если данные не были перезаписаны на том же самом месте жесткого диска, то программа восстановит их со 100% гарантией.

Если вы случайно удалили или у вас повредился жесткий диск с любимыми фотографиями, музыкой, видео или другой информацией, приложение восстановит потерянную информацию. Информация может быть восстановлена с таких носителей данных как камера, фотоаппарат, флешка, жесткие диски и т.п.

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Отзывы о программе Disk Drill

Евгений про Disk Drill 3.8.971 для Mac [17-06-2020]

Переместил внешний жесткий диск в диск дрил и этот диск перестал отображаться в финдер. Что делать?
| 6 | Ответить

Юрий про Disk Drill 3.8.965 для Mac [28-04-2020]

Будьте внимательны, после запуска сканирования диска приложение DiskDrill параллельно начинает выгружать в сеть данные с вашего ПК с максимальной скоростью, за пять минут выгрузило несколько ГБ данных пока не остановил и не снёс эту дичь нахер, перед использованием приложение не уведомило меня что будет копировать на свои сервера мои персональные данные ещё и без моего ведома.
1 | 9 | Ответить

Алька в ответ Юрий про Disk Drill 3.8.971 для Mac [25-05-2020]

и что делать при несанкционном копировании моих файлов? А разве нет бесплатной версии этого софта? И еще на аймаке он просит разрешения в Безопасности, я еще не дала, вот подскажите как быть?
| 12 | Ответить

Nikita про Disk Drill 3.5 build 882 для Mac [29-03-2018]

Програма крутая!!!!
2 | 3 | Ответить

Ekaterina про Disk Drill 3.3 для Mac [22-09-2017]

Программа платная. Вы можете просканировать диск, найти нужные файлы, но чтобы восстановить данные вам нужно будет получить PRO версию которая стоит 89 долларов.
3 | 27 | Ответить

Андрей про Disk Drill 2.0.362 для Mac OS X [11-11-2013]

как открыть программу
2 | 21 | Ответить

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