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CSS 3: учебник, задачник, справочник для Windows

CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2

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Описание CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2Описание   Скачать CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2СКАЧАТЬ (9,92 Мб) Скриншоты CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2Скриншоты (5)   Статистика CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2Статистика   Отзывы о CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2Отзывы (0)  
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CSS 3: учебник, задачник, справочник - оффлайн версия раздела CSS, который входит в состав учебника по основам web-программирования, с помощью которого вы сможете научиться самостоятельно создавать сайты. В разделе собраны учебные материалы для изучения основ каскадных таблиц стилей CSS.

Включает в себя:

  • учебник с вопросами для самопроверки;
  • перевод английских терминов;
  • задачник с решениями;
  • справочник по веб-программированию;
  • статьи по веб-программированию.

Для доступа к оглавлению учебника, задачника или справочника выберите соответствующий пункт в нижнем навигационном меню.

Пункты Статьи и Ссылки ведут на соответствующие страницы сайта, которые во избежание закрытия текущей рабочей страницы можно открыть в новой вкладке браузера правой кнопкой мыши.

Для быстрого перехода в начало или конец текущей страницы воспользуйтесь стрелками перехода, которые появляются в левом боковом блоке сайта.

 

Советы по учебному процессу:

  • Всегда набирайте код приводимых в учебниках примеров в редакторе. Подавляющую часть учебного времени вы должны проводить именно за набором кода.
  • Не пренебрегайте вопросами в конце каждого параграфа, пусть они и несколько однотипны. Ведь отвечая на них вы сможете реально убедиться, что теоретическая часть нового материала была усвоена достаточно хорошо. Если вы затрудняетесь ответить на какой-то из вопросов, кликните по нему и после перехода в нужное место параграфа повторите требуемый материал еще раз.
  • Обязательно учите приводимые в конце каждого параграфа английские слова. Нужно не только знать, как они пишутся, нужно еще и понимать, что они означают. И вообще, стать хорошим программистом без знания хотя бы основ английского языка врядли получится. Поэтому, если вы решили серьезно заняться программированием, параллельно начинайте совершенствовать свои языковые навыки.
  • После изучения теоретического материала каждого параграфа приступайте к решению задач, закрепляя полученные знания на практике. Старайтесь решать задачи самостоятельно. И даже, если вы подсмотрели решение, закройте его и попытайтесь набрать код самостоятельно. Только после этого переходите к следующей задаче.
Что нового в CSS 3: учебник, задачник, справочник 2.2?
  • Исправлены ошибки, обнаруженные читателями.
  • Череписан 5 пункт первого параграфа.
  • Добавлена ссылка на бесплатные видеоуроки к учебнику.
Скриншоты CSS 3: учебник, задачник, справочник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 470
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммирование

Отзывы о программе CSS 3: учебник, задачник, справочник

Admin

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