Kodu Game Lab - среда разработки 3D игр, предназначенная для обучения детей основным принципам программирования. Программа позволяет создавать ландшафт мира, заполнять его персонажами и различными объектами, а затем программировать их поведение и создавать правила игры на специализированном языке визуального программирования.

Основной идеей Kodu, является сосредоточение внимания пользователя на процессе разработки истории и идеи игры с её логикой, вместо того, чтобы постоянно задумываться над способами программирования.

Сердцем Kodu является язык программирования на основе плиток. Для более быстрого создания игры, доступен набор уже готовых миров, но можно создать свой мир с нуля. Программа предлагает все необходимые элементы для редактирования сценариев, создания и распространения персонажей и объектов по уровням, все это с очень простого интерфейса, который полностью управляется с помощью мыши.