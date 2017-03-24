RoboForm 8.2.0 для iPhone, iPad
RoboForm - один из самых лучших и надежных кросс-платформенных менеджеров паролей, теперь реализованный и для iOS-устройств
Kaspersky Password Manager 8.6.0 для iPhone, iPad
Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев iOS-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее
E-num 3.5.2 для iPhone, iPad
E-num - система авторизации, предоставляющая доступ к сервисам WebMoney при помощи одноразовых паролей, которые передаются на зарегистрированное мобильное устройство с использованием зашифрованных алгоритмов
Avast Passwords 1.8 для iPhone, iPad
Сделайте свои пароли невзламываемыми и защитите свои учетные записи от хакеров с помощью приложения для iOS - Avast Passwords - безопасное решение, что делает вход в систему простым и безопасным
Keeper 10.6.3 для iPhone, iPad, iPod
Keeper - менеджер паролей и хранитель разнообразных секретных/важных данных таких как данные кредитных карт, пароли к аккаунтам, телефонные номера проституток и любовниц, код отключения сигнализации и т.п.
1Password 6.5.3 для iPhone, iPad
1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации