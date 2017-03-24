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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Сделайте свои пароли невзламываемыми и защитите свои учетные записи от хакеров с помощью приложения для iOS - Avast Passwords - безопасное решение, что делает вход в систему простым и безопасным, благодаря кодированию данных с помощью 5-ступенчатого шифрования. Нет необходимости запоминать или записывать кучу различных паролей. Вы никогда не забудете свои пароли. Особенности Avast Passwords: Создание надежных, уникальных паролей.

Сохранение и безопасное хранение всех данных для входа.

Безопасное хранение вашей личной и платежной информации.

Автоматическое заполнение онлайн-форм.

Синхронизация паролей через ваши устройства.

Легко и надежно предоставляет доступ ко всем вашим счетам.

Уведомление, если какой-либо из ваших паролей "утек" в сеть.

Экономия времени при входе на веб-сайты и счета.

Храните все ваши конфиденциальные данные в одном надежном месте доступном со всех ваших устройств. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Avast Passwords для Android