Avast Passwords для iOS

Avast Passwords 1.9 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Avast Passwords 1.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать Avast Passwords 1.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (82.9 Мб) Скриншоты Avast Passwords 1.9 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Avast Passwords 1.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Avast Passwords 1.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Сделайте свои пароли невзламываемыми и защитите свои учетные записи от хакеров с помощью приложения для iOS - Avast Passwords - безопасное решение, что делает вход в систему простым и безопасным, благодаря кодированию данных с помощью 5-ступенчатого шифрования.

Нет необходимости запоминать или записывать кучу различных паролей. Вы никогда не забудете свои пароли.

Особенности Avast Passwords:

  • Создание надежных, уникальных паролей.
  • Сохранение и безопасное хранение всех данных для входа.
  • Безопасное хранение вашей личной и платежной информации.
  • Автоматическое заполнение онлайн-форм.
  • Синхронизация паролей через ваши устройства.
  • Легко и надежно предоставляет доступ ко всем вашим счетам.
  • Уведомление, если какой-либо из ваших паролей "утек" в сеть.
  • Экономия времени при входе на веб-сайты и счета.
  • Храните все ваши конфиденциальные данные в одном надежном месте доступном со всех ваших устройств.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Avast Passwords:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 29
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей

Отзывы о программе Avast Passwords

Admin

Отзывов о программе Avast Passwords 1.9 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры паролей"
 

RoboForm 8.2.0 для iPhone, iPad

RoboForm - один из самых лучших и надежных кросс-платформенных менеджеров паролей, теперь реализованный и для iOS-устройств

Kaspersky Password Manager 8.6.0 для iPhone, iPad

Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев iOS-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на веб-страницах, тем самым делая работу во Всемирной паутине удобнее и безопаснее

E-num 3.5.2 для iPhone, iPad

E-num - система авторизации, предоставляющая доступ к сервисам WebMoney при помощи одноразовых паролей, которые передаются на зарегистрированное мобильное устройство с использованием зашифрованных алгоритмов

Avast Passwords 1.8 для iPhone, iPad

Сделайте свои пароли невзламываемыми и защитите свои учетные записи от хакеров с помощью приложения для iOS - Avast Passwords - безопасное решение, что делает вход в систему простым и безопасным

Keeper 10.6.3 для iPhone, iPad, iPod

Keeper - менеджер паролей и хранитель разнообразных секретных/важных данных таких как данные кредитных карт, пароли к аккаунтам, телефонные номера проституток и любовниц, код отключения сигнализации и т.п.

1Password 6.5.3 для iPhone, iPad

1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Uber

TeamViewer

Ivideon

Temple Run 2

iPay

AccuWeather.com

Skype

ICQ Mobile

World of Tanks Blitz

Color Splash for iPad

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 