E-num для iOS

E-num 3.6 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание E-num 3.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать E-num 3.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (13.69 Мб) Скриншоты E-num 3.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика E-num 3.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о E-num 3.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

E-num - система авторизации, предоставляющая доступ к сервисам WebMoney при помощи одноразовых паролей, которые передаются на зарегистрированное мобильное устройство с использованием зашифрованных алгоритмов. Удобство такой системы состоит в отсутствии каких-либо паролей, вся идентификация происходит с использованием электронной почты по методу "Вопрос-Ответ". После установки E-num, Вашему устройству присваивается уникальный шифр. В форме авторизации в ответ на введенный регистрационный e-mail отображается неповторяющееся число-вопрос, введя который получаете единственно верный для Вашего приложения число-ответ. Введя число-ответ в форму, произойдет авторизация.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

E-num
E-num
E-num
E-num
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 378
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
ТОП-сегодня раздела "Менеджеры паролей"
 

Avira Password Manager для iPhone, iPad

Удобное приложение, благодаря которому можно не беспокоиться о забытых паролях от ваших банковских счетов, профилей в социальных сетях, электронной почты и прочих

E-num для iPhone, iPad

E-num - система авторизации, предоставляющая доступ к сервисам WebMoney при помощи одноразовых паролей, которые передаются на зарегистрированное мобильное устройство

Avast Passwords для iPhone, iPad

Сделайте свои пароли невзламываемыми и защитите свои учетные записи от хакеров с помощью приложения для iOS - Avast Passwords - безопасное решение, что делает вход в

Enpass Password Manager для iPhone, iPad

Enpass Password Manager - один из лучших менеджеров паролей, который надежно сохранит все Ваши учетные записи, личную информацию, идентификаторы банковских карт да и

1Password для iPhone, iPad

1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации

скачать Adguard

Отзывы о программе E-num

Admin

Отзывов о программе E-num 3.6 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 