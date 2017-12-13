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4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 Создайте уникальный Экран блокировки с помощью приложения Lock Screen и наслаждайтесь классными темами со стильными рамками, слоями и календарями. Особенности приложения: Подберите рамки для верхней и нижней части Экрана блокировки

Добавляйте креативные слои на центральную часть экрана

Используйте уникальные календари для Экрана блокировки

Наслаждайтесь огромным выбором HD-фонов

Превращайте свои фото в эксклюзивные темы для Экрана блокировки

Получай регулярные обновления контента Внимание! Приложение позволяет создавать персонализированные обои для Экрана блокировки. Все элементы пользовательского интерфейса, такие как время, дата и слайдер разблокировки, остаются прежними. При установке созданного изображения в качестве обоев отключите Перспективу. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app