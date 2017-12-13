Lock Screen для iOS

Lock Screen 1.9 для iPhone

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Описание Lock Screen 1.9 для iPhoneОписание   Скачать Lock Screen 1.9 для iPhoneСКАЧАТЬ (66.3 Мб) Скриншоты Lock Screen 1.9 для iPhoneСкриншоты (6)   Статистика Lock Screen 1.9 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Lock Screen 1.9 для iPhoneОтзывы (0)  
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Создайте уникальный Экран блокировки с помощью приложения Lock Screen и наслаждайтесь классными темами со стильными рамками, слоями и календарями.

Особенности приложения:

  • Подберите рамки для верхней и нижней части Экрана блокировки
  • Добавляйте креативные слои на центральную часть экрана
  • Используйте уникальные календари для Экрана блокировки
  • Наслаждайтесь огромным выбором HD-фонов
  • Превращайте свои фото в эксклюзивные темы для Экрана блокировки
  • Получай регулярные обновления контента

Внимание! Приложение позволяет создавать персонализированные обои для Экрана блокировки. Все элементы пользовательского интерфейса, такие как время, дата и слайдер разблокировки, остаются прежними. При установке созданного изображения в качестве обоев отключите Перспективу.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Lock Screen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 86
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокеры - другое
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