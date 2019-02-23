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KeepSafe для iOS

KeepSafe 8.26.0 для iPhone, iPad

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Описание KeepSafe 8.26.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать KeepSafe 8.26.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (233.82 Мб) Скриншоты KeepSafe 8.26.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика KeepSafe 8.26.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о KeepSafe 8.26.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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KeepSafe - весьма полезное приложение, которое надежно скроет от посторонних глаз Ваши личные фотографии и видео. Делать что-то особенное для этого не надо - просто придумайте надежный цифровой пароль (PIN-код) и определитесь с медиаконтентом, который хотите спрятать. Выбранные фотографии или видеоролики исчезнут из общей галереи, и никто даже не догадается, что на Вашем устройстве имеются еще другие фото и видео.

Теперь только Вы контролируете приватность ваших файлов. KeepSafe одинаково хорошо работает как на iOS-планшетах, так и смартфонах. Удобно, что можно создавать отдельные альбомы, распределив содержимое по тематике, событиям или другим предпочтениям. Прямо в KeepSafe все картинки просматриваются в полноэкранном режиме, есть возможность увеличивать и уменьшать изображения, запустить слайд-шоу. Более того, при желании Вы тут же можете делать новые видео или фотографии.

Если необходимость в сокрытии отпадает, Вы легко вернете весь контент в общую галерею. Интересно, что через KeepSafe Вы сможете делиться фотографиями, а использование функции "Безопасная отправка" позволяет показать свои фотографии только на ограниченное время. Пользоваться приложением легко и интуитивно понятно, а вот польза очевидна - конфиденциальные фото и видео не станут достоянием общественности, обеспечив Вам спокойствие за свою приватность.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты KeepSafe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 025
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокеры - Фото
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