Экономка lite - это бесплатная программа для ведения домашней бухгалтерии. Она поможет Вам обрести финансовую стабильность и взять под контроль свои расходы и доходы. Если Вы твердо решили навести порядок в своих личных финансах, то приложение поможет сделать это наиболее эффективным способом. В программе есть все необходимые инструменты для анализа входящего и исходящего финансового потока. Благодаря простому интерфейсу, освоить главные функции приложения можно за считанные минуты. Эффективно использовать программу может любой пользователь без дополнительной подготовки – не нужно разбираться в бухгалтерском учете.

Ежедневно можно уделять вводу данных нескольких минут и через пару недель Вы получите полную картину своего финансового положения. Вы узнаете, какие статьи расхода неблагоприятно сказываются на Вашем бюджете, какие статьи дохода являются самыми главными, и как можно сократить свои расходы. Графические отчеты продемонстрируют слабые и сильные стороны Вашей личной бухгалтерии. С Экономкой Вы всегда будете знать свои реальные финансовые возможности.

Ключевые особенности приложения:

Пользователь может иметь неограниченное число счетов (валютных в том числе).

Эффективная и наглядная система для учета расходных и доходных операций.

Механизм учета своих заимствований и кредитов (долги, кредиты, поэтапные выплаты равными долями).

Установить в качестве базовой валюты можно любую мировую финансовую единицу (доллар, евро, рубли, гривны, тенге и т.п.).

Удобная система справочников (каждый справочник можно редактировать).

Механизм напоминаний о важных платежах.

Отчеты представлены как в графическом, так и в виде текста.

Механизм резервирования базы данных.

Есть возможность ограничить доступ к программе через пароль.

Подробная справочная информация и полезные советы.

Примечание! Версия Lite является полностью бесплатной. Она имеет единственное ограничение – учет финансов возможен только по одному пользователю.