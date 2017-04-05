Экономка lite для Windows

Экономка lite 1.1

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Экономка lite - это бесплатная программа для ведения домашней бухгалтерии. Она поможет Вам обрести финансовую стабильность и взять под контроль свои расходы и доходы. Если Вы твердо решили навести порядок в своих личных финансах, то приложение поможет сделать это наиболее эффективным способом. В программе есть все необходимые инструменты для анализа входящего и исходящего финансового потока. Благодаря простому интерфейсу, освоить главные функции приложения можно за считанные минуты. Эффективно использовать программу может любой пользователь без дополнительной подготовки – не нужно разбираться в бухгалтерском учете.

Ежедневно можно уделять вводу данных нескольких минут и через пару недель Вы получите полную картину своего финансового положения. Вы узнаете, какие статьи расхода неблагоприятно сказываются на Вашем бюджете, какие статьи дохода являются самыми главными, и как можно сократить свои расходы. Графические отчеты продемонстрируют слабые и сильные стороны Вашей личной бухгалтерии. С Экономкой Вы всегда будете знать свои реальные финансовые возможности.

Ключевые особенности приложения:

  • Пользователь может иметь неограниченное число счетов (валютных в том числе).
  • Эффективная и наглядная система для учета расходных и доходных операций.
  • Механизм учета своих заимствований и кредитов (долги, кредиты, поэтапные выплаты равными долями).
  • Установить в качестве базовой валюты можно любую мировую финансовую единицу (доллар, евро, рубли, гривны, тенге и т.п.).
  • Удобная система справочников (каждый справочник можно редактировать).
  • Механизм напоминаний о важных платежах.
  • Отчеты представлены как в графическом, так и в виде текста.
  • Механизм резервирования базы данных.
  • Есть возможность ограничить доступ к программе через пароль.
  • Подробная справочная информация и полезные советы.

Примечание! Версия Lite является полностью бесплатной. Она имеет единственное ограничение – учет финансов возможен только по одному пользователю.

Скриншоты Экономка lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДомашняя бухгалтерия

Отзывы о программе Экономка lite

Admin

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