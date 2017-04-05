Бухгалтерия Семьи 1.3 / 1.4RC6
Бухгалтерия Семьи - программа для ведения семейного бюджета. Позволяет контролировать, анализировать и планировать доходы и расходы
Коммунальные платежи 1.0
Коммунальные платежи - небольшая программа для расчета коммунальных платежей. Для расчета учитываются тарифы на коммунальные услуги, показания счетчиков горячей, холодной воды и электроэнергии
Personal Finances 5.9 Free
Personal Finances - бесплатная и простая в использовании программа для учета личных финансов и ведения домашней бухгалтерии. В приложении присутствует возможность разделять расходы/доходы по категориям, членам семьи или присваивать им специальные метки
CashFly 2.1.0.32
CashFly - домашняя бухгалтерия. Многоуровневые статьи расходов и доходов, плановые операции, архивация, защита паролем, графики и диаграммы, многовалютность, наглядность и простота, вывод на печать, адресная книга, напоминания о днях рождениях близких
iCash 7.6.0
iCash – программа для контроля за Вашими доходами, расходами, кредитами и банковскими операциями. Приложение поддерживает разные виды валюты, учитывает текущий курс при обмене, имеет настраиваемые шаблоны отчетов, встроенный планировщик
Домашняя бухгалтерия 6.2.19
Домашняя бухгалтерия предназначена для ведения учета личных финансов. В программе имеются такие возможности как: учет расходов, доходов, денег отданных и взятых в долг, контроль возврата долгов, планирование расходов и доходов