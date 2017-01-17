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Memrise - бесплатное iOS-приложение, которое позволяет изучать иностранные языки, используя мнемотехнику для лучшего усвоения материала. С помощью программы можно учить такие языки, как французский, испанский, немецкий, английский (из Великобритании и США), японский, корейский, итальянский и прочие. Присутствует возможность создавать свои учебные курсы, работать как в онлайн, так и в оффлайн режимах, имеются игровые режимы, различные тесты и видеородики.
Основные возможности приложения:
- Большое количество доступных языков.
- Использование мнемотехники для запоминания.
- Возможность создания собственных учебных курсов.
- Возможность работы в онлайн и оффлайн режиме.
- Наличие игрового режима, тестов и видеороликов.
- Обучающие курсы на различную тематику.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app