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Memrise для iOS

Memrise 2.2.4 для iPhone, iPad

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Описание Memrise 2.2.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Memrise 2.2.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (81 Мб) Скриншоты Memrise 2.2.4 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Memrise 2.2.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Memrise 2.2.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Memrise - бесплатное iOS-приложение, которое позволяет изучать иностранные языки, используя мнемотехнику для лучшего усвоения материала. С помощью программы можно учить такие языки, как французский, испанский, немецкий, английский (из Великобритании и США), японский, корейский, итальянский и прочие. Присутствует возможность создавать свои учебные курсы, работать как в онлайн, так и в оффлайн режимах, имеются игровые режимы, различные тесты и видеородики.

Основные возможности приложения:

  • Большое количество доступных языков.
  • Использование мнемотехники для запоминания.
  • Возможность создания собственных учебных курсов.
  • Возможность работы в онлайн и оффлайн режиме.
  • Наличие игрового режима, тестов и видеороликов.
  • Обучающие курсы на различную тематику.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Memrise:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки

Отзывы о программе Memrise

Admin

Отзывов о программе Memrise 2.2.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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