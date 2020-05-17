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Отличник по русскому 3 в 1 для iOS

Отличник по русскому 3 в 1 5.2 для iPhone, iPad

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Описание Отличник по русскому 3 в 1 5.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Отличник по русскому 3 в 1 5.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (14.4 Мб) Скриншоты Отличник по русскому 3 в 1 5.2 для iPhone, iPadСкриншоты (11)   Статистика Отличник по русскому 3 в 1 5.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Отличник по русскому 3 в 1 5.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Отличник по русскому 3 в 1 - полезное обучающее приложение для развития правильной устной и письменной речи, которая станет хорошим помощником не только школьникам при изучении русского языка, но и всем, кто хочет овладеть грамотным языком при общении. Данная игра состоит из 3 основных разделов:

  • Грамматика, где собраны слова, в которых чаще всего делаются ошибки.
  • Ударения.
  • Произношение.Немало сюрпризов ждет вас и тут.

Надо отметить, что у Отличника по русскому 3 в 1 обширная и постоянно пополняемая база данных слов, достаточно простой и лаконичный дизайн, адаптивный алгоритм вопросов. Режим работы над ошибками поможет закрепить пройденный материал и обратить внимание на слабые места. Поверьте, потратив всего несколько минут в день работы с программой, можно значительно улучшить качество своей грамотной речи.

Отличник по русскому 3 в 1
Отличник по русскому 3 в 1
Отличник по русскому 3 в 1
Отличник по русскому 3 в 1
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 731
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки - Тесты, проверка знаний
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Отзывы о программе Отличник по русскому 3 в 1

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