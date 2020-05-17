Отличник по русскому 3 в 1 - полезное обучающее приложение для развития правильной устной и письменной речи, которая станет хорошим помощником не только школьникам при изучении русского языка, но и всем, кто хочет овладеть грамотным языком при общении. Данная игра состоит из 3 основных разделов:

Грамматика, где собраны слова, в которых чаще всего делаются ошибки.

Ударения.

Произношение.Немало сюрпризов ждет вас и тут.

Надо отметить, что у Отличника по русскому 3 в 1 обширная и постоянно пополняемая база данных слов, достаточно простой и лаконичный дизайн, адаптивный алгоритм вопросов. Режим работы над ошибками поможет закрепить пройденный материал и обратить внимание на слабые места. Поверьте, потратив всего несколько минут в день работы с программой, можно значительно улучшить качество своей грамотной речи.