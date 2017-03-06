Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 PersonaURL - бесплатная программа для хранения ссылок и паролей. Встроенный каталог содержит более 100 сайтов, а с помощью менеджера сообщений, Вы сможете обмениваться ссылками с Вашими друзьями и коллегами. Возможности программы: Внешний вид - Все ссылки отображаются в виде логотипов, что позволяет максимально быстро найти нужный ресурс.

Каталог - Встроенный каталог содержит более 100 самых популярных сайтов.

Менеджер сообщений - Позволяет обмениваться ссылками с другими пользователями программы.

Генератор паролей - С помощью генератора паролей Вы сможете быстро придумывать сложнейшие пароли, что ускоряет регистрацию на сайтах.

Независимость от браузеров - Используя программу Вы можете открывать Ваши ссылки в любом браузере, просто выбрав его из списка.