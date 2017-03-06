PersonaURL для Windows

PersonaURL 1.7.7

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Описание PersonaURL 1.7.7Описание   Скачать PersonaURL 1.7.7СКАЧАТЬ (4,57 Мб) Скриншоты PersonaURL 1.7.7Скриншоты (1)   Статистика PersonaURL 1.7.7Статистика   Отзывы о PersonaURL 1.7.7Отзывы (0)  
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PersonaURL - бесплатная программа для хранения ссылок и паролей. Встроенный каталог содержит более 100 сайтов, а с помощью менеджера сообщений, Вы сможете обмениваться ссылками с Вашими друзьями и коллегами.

Возможности программы:

  • Внешний вид - Все ссылки отображаются в виде логотипов, что позволяет максимально быстро найти нужный ресурс.
  • Каталог - Встроенный каталог содержит более 100 самых популярных сайтов.
  • Менеджер сообщений - Позволяет обмениваться ссылками с другими пользователями программы.
  • Генератор паролей - С помощью генератора паролей Вы сможете быстро придумывать сложнейшие пароли, что ускоряет регистрацию на сайтах.
  • Независимость от браузеров - Используя программу Вы можете открывать Ваши ссылки в любом браузере, просто выбрав его из списка.
Скриншоты PersonaURL:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закладок

Отзывы о программе PersonaURL

Admin

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