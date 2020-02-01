Evernote 6.23.1.8853

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4.02 из 5, всего оценок - 31 Рейтинг программы - 4.02 из 5

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5 Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился пользователь, с любого компьютера или мобильного телефона. Сервис предоставляется через стандартный веб-браузер либо посредством специальной программы (локального клиента) Evernote для Windows, Mac OS, Windows Mobile и iPhone. Находясь за компьютером, пользователь может составлять заметки и списки дел, запоминать веб-страницы, снимки экрана, цифровые изображения и PDF-документы. При помощи мобильного приложения - фотографировать объявления, ценники, расписания; сохранять голосовые, печатные и рукописные заметки, по возможности с привязкой записей к географическим координатам. Вся эта информация синхронизируется с серверами Evernote и другими устройствами пользователя и становится доступной, где бы она ни потребовалась. Основные возможности Evernote: Мощный инструмент для создания заметок, в том числе текстовых записей, веб-страниц, списка задач, перечня покупок, фотографий, картинок, электронной почты и т.д.;

Автоматическая синхронизация и доступ к заметкам из Веба, программы на компьютере и с мобильного телефона (Windows Mobile и iPhone);

Сортировка заметок по атрибутам и тегам;

Фильтры для быстрого поиска заметок, включая имя, дату, теги, наличие картинки и т. д. При поиске также используется распознавание текста в изображениях;

Закладка в браузере (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome и др.) для сохранения в заметки выделенного текста, веб-страницы целиком, а также создания "попутных" записей;

Возможность отрытия публичного доступа к отдельным блокнотам;

Геотеги заметок, которые позволяют, например, найти заметки "сделанных в радиусе нескольких километров". Evernote для Android

Evernote для macOS

Evernote для iOS

Evernote для Windows Phone Что нового в Evernote 6.23.1.8853?

Исправлены ошибки.

ТОП-сегодня раздела "Менеджеры закладок" Evernote 6.21.2.8716 Evernote - программа, с помощью которой можно быстро и удобно запоминать все, что хочется запомнить, и просматривать сделанные заметки, где бы ни находился URL-Album 1.41 URL-Album - программа создана для пользователей Internet. Она позволяет организовать коллекцию Internet-ссылок в наглядном виде, сопровождая каждый адрес фотографией Fast Dial 4.12 для Mozilla Firefox Fast Dial - расширение для браузера Firefox, позволяющее создавать визуальные закладки при открытии новой вкладки обозревателя Speed Dial 67.6.9 для Mozilla Firefox Speed Dial - отличное дополнение к браузеру Firefox для организации стартовой страницы обозревателя, чтобы иметь возможность быстрого доступа к любимым и наиболее Total Collector 3.10.0 Total Collector - бесплатная программа для хранения ссылок на интернет-страницы, а также информации о контактах. Позволяет хранить адреса сайтов, пароли, Link Commander 4.6.4 Link Commander - Менеджер закладок, поддерживающий как web-ссылки, так и ссылки на локальные файлы и документы. Коллекции закладок независимы от используемых