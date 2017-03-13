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Windows Update MiniTool 20.12.2016
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Windows Update MiniTool - альтернатива стандартному Windows Update. Ищет обновления для вашей системы, затем вы выбираете необходимые и скачиваете для последующей установки.
Не требует установки.
Особенности приложения:
- Проверка обновлений
- Скачивание обновлений (в папку \Windows\SoftwareDistribution\Download\)
- Установка обновлений
- Удаление установленных обновлений
- Скрытие нежелательных обновлений
- Получение прямых ссылок на *.cab/*.exe/*.psf/*.esd файлы обновлений
- Просмотр истории обновлений
- Настройка автоматических обновлений:
- Автоматически - Установка обновлений происходит в автоматическом режиме. Либо используются настройки конфигурации на панели управления Центра обновления Windows
- Отключено - Обновления не проверяются, не скачиваются, не устанавливаются
- Режим уведомлений - Уведомлять перед загрузкой и установкой любых обновлений
- Только скачивать - Автоматически загружать обновления и уведомлять об их готовности к установке
- По расписанию - Автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному расписанию
- Управляется администратором - Этот вариант позволяет локальным администраторам выбирать режим конфигурации на панели управления Центра обновления Windows
- Режим Offline (необходим файл wsusscn2.cab, который нужно поместить в папку с программой)
Внимание! Первая проверка обновлений может длиться до двух часов. Чтобы ускорить поиск нужно установить обновление KB3138612.
|Скриншоты Windows Update MiniTool:
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Отзывы о программе Windows Update MiniTool
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