Windows Update MiniTool для Windows

Windows Update MiniTool 20.12.2016

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Описание Windows Update MiniTool 20.12.2016Описание   Скачать Windows Update MiniTool 20.12.2016СКАЧАТЬ (2,33 Мб) Скриншоты Windows Update MiniTool 20.12.2016Скриншоты (3)   Статистика Windows Update MiniTool 20.12.2016Статистика   Отзывы о Windows Update MiniTool 20.12.2016Отзывы (0)  
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Windows Update MiniTool - альтернатива стандартному Windows Update. Ищет обновления для вашей системы, затем вы выбираете необходимые и скачиваете для последующей установки.

Не требует установки.

Особенности приложения:

  • Проверка обновлений
  • Скачивание обновлений (в папку \Windows\SoftwareDistribution\Download\)
  • Установка обновлений
  • Удаление установленных обновлений
  • Скрытие нежелательных обновлений
  • Получение прямых ссылок на *.cab/*.exe/*.psf/*.esd файлы обновлений
  • Просмотр истории обновлений
  • Настройка автоматических обновлений:
    • Автоматически - Установка обновлений происходит в автоматическом режиме. Либо используются настройки конфигурации на панели управления Центра обновления Windows
    • Отключено - Обновления не проверяются, не скачиваются, не устанавливаются
    • Режим уведомлений - Уведомлять перед загрузкой и установкой любых обновлений
    • Только скачивать - Автоматически загружать обновления и уведомлять об их готовности к установке
    • По расписанию - Автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному расписанию
    • Управляется администратором - Этот вариант позволяет локальным администраторам выбирать режим конфигурации на панели управления Центра обновления Windows
  • Режим Offline (необходим файл wsusscn2.cab, который нужно поместить в папку с программой)

Внимание! Первая проверка обновлений может длиться до двух часов. Чтобы ускорить поиск нужно установить обновление KB3138612.

Скриншоты Windows Update MiniTool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи

Отзывы о программе Windows Update MiniTool

Admin

Отзывов о программе Windows Update MiniTool 20.12.2016 пока нет, можете добавить...

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