Windows Update MiniTool 20.12.2016 Описание СКАЧАТЬ ( 2,33 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Windows Update MiniTool - альтернатива стандартному Windows Update. Ищет обновления для вашей системы, затем вы выбираете необходимые и скачиваете для последующей установки. Не требует установки. Особенности приложения: Проверка обновлений

Скачивание обновлений (в папку \Windows\SoftwareDistribution\Download\)

Установка обновлений

Удаление установленных обновлений

Скрытие нежелательных обновлений

Получение прямых ссылок на *.cab/*.exe/*.psf/*.esd файлы обновлений

Просмотр истории обновлений

Настройка автоматических обновлений: Автоматически - Установка обновлений происходит в автоматическом режиме. Либо используются настройки конфигурации на панели управления Центра обновления Windows Отключено - Обновления не проверяются, не скачиваются, не устанавливаются Режим уведомлений - Уведомлять перед загрузкой и установкой любых обновлений Только скачивать - Автоматически загружать обновления и уведомлять об их готовности к установке По расписанию - Автоматически загружать обновления и устанавливать их по указанному расписанию Управляется администратором - Этот вариант позволяет локальным администраторам выбирать режим конфигурации на панели управления Центра обновления Windows

Режим Offline (необходим файл wsusscn2.cab, который нужно поместить в папку с программой) Внимание! Первая проверка обновлений может длиться до двух часов. Чтобы ускорить поиск нужно установить обновление KB3138612. Скриншоты Windows Update MiniTool: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 6 / 6 Разработчик Stupid User Последнее обновление 13.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Обновления, патчи Отзывы о программе Windows Update MiniTool Admin Отзывов о программе Windows Update MiniTool 20.12.2016 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости