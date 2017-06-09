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5 Audio MP3 Cutter Mix Converter - мощный и полнофункциональный редактор аудио для Android, который предлагает все необходимые функции, например обрезание треков для создания рингтонов, объединение двух или более звуковых файлов, редактирование метатегов, преобразование из одного аудио формата в другой и многое другое. Основные возможности: Обрезание файлов MP3, AAC, WAV, M4A, AMR и вырезание нужных фрагментов песни для использования в сигнале вызова, уведомлениях, оповещениях и пр.

Наличие инструмента Audio Mixing Tool для создания миксов из двух треков.

Редактор метатегов.

Наличие MP3 конвертера, с помощью которого можно легко преобразовать аудио из одного формата в другой (поддержка форматов MP3, AAC, WAV, M4A и пр.).

Широкие возможности для сортировки аудио.

Объединение двух или более фрагментов аудио.

Встроенный MP3-плеер.

Диктофон для записи голоса и звука.

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