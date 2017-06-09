Audio MP3 Cutter Mix Converter - мощный и полнофункциональный редактор аудио для Android, который предлагает все необходимые функции, например обрезание треков для создания рингтонов, объединение двух или более звуковых файлов, редактирование метатегов, преобразование из одного аудио формата в другой и многое другое.
Основные возможности:
Обрезание файлов MP3, AAC, WAV, M4A, AMR и вырезание нужных фрагментов песни для использования в сигнале вызова, уведомлениях, оповещениях и пр.
Наличие инструмента Audio Mixing Tool для создания миксов из двух треков.
Редактор метатегов.
Наличие MP3 конвертера, с помощью которого можно легко преобразовать аудио из одного формата в другой (поддержка форматов MP3, AAC, WAV, M4A и пр.).
Широкие возможности для сортировки аудио.
Объединение двух или более фрагментов аудио.
Встроенный MP3-плеер.
Диктофон для записи голоса и звука.
Возможность поделиться своими творениями с друзьями на Faceboook, с помощью Whatsapp, отправить по электронной почте и пр.