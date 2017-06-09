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Audio MP3 Cutter Mix Converter для Android

Audio MP3 Cutter Mix Converter 1.49 для Android

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Описание Audio MP3 Cutter Mix Converter 1.49 для AndroidОписание   Скачать Audio MP3 Cutter Mix Converter 1.49 для AndroidСКАЧАТЬ (10,09 Мб) Скриншоты Audio MP3 Cutter Mix Converter 1.49 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Audio MP3 Cutter Mix Converter 1.49 для AndroidСтатистика   Отзывы о Audio MP3 Cutter Mix Converter 1.49 для AndroidОтзывы (0)  
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Audio MP3 Cutter Mix Converter - мощный и полнофункциональный редактор аудио для Android, который предлагает все необходимые функции, например обрезание треков для создания рингтонов, объединение двух или более звуковых файлов, редактирование метатегов, преобразование из одного аудио формата в другой и многое другое.

Основные возможности:

  • Обрезание файлов MP3, AAC, WAV, M4A, AMR и вырезание нужных фрагментов песни для использования в сигнале вызова, уведомлениях, оповещениях и пр.
  • Наличие инструмента Audio Mixing Tool для создания миксов из двух треков.
  • Редактор метатегов.
  • Наличие MP3 конвертера, с помощью которого можно легко преобразовать аудио из одного формата в другой (поддержка форматов MP3, AAC, WAV, M4A и пр.).
  • Широкие возможности для сортировки аудио.
  • Объединение двух или более фрагментов аудио.
  • Встроенный MP3-плеер.
  • Диктофон для записи голоса и звука.
  • Возможность поделиться своими творениями с друзьями на Faceboook, с помощью Whatsapp, отправить по электронной почте и пр.
Скриншоты Audio MP3 Cutter Mix Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
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