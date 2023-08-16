Audio MP3 Cutter Mix Converter для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.93 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AppzCloud Technologies
|Категории:
|Конверторы - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 894 | Статистика
|Размер:
|12,52 Мб
Audio MP3 Cutter Mix Converter - мощный и полнофункциональный редактор аудио для Android, который предлагает все необходимые функции, например обрезание треков для создания рингтонов, объединение двух или более звуковых файлов, редактирование метатегов, преобразование из одного аудио формата в другой и многое другое.
Основные возможности:
- Обрезание файлов MP3, AAC, WAV, M4A, AMR и вырезание нужных фрагментов песни для использования в сигнале вызова, уведомлениях, оповещениях и пр.
- Наличие инструмента Audio Mixing Tool для создания миксов из двух треков.
- Редактор метатегов.
- Наличие MP3 конвертера, с помощью которого можно легко преобразовать аудио из одного формата в другой (поддержка форматов MP3, AAC, WAV, M4A и пр.).
- Широкие возможности для сортировки аудио.
- Объединение двух или более фрагментов аудио.
- Встроенный MP3-плеер.
- Диктофон для записи голоса и звука.
- Возможность поделиться своими творениями с друзьями на Faceboook, с помощью Whatsapp, отправить по электронной почте и пр.
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