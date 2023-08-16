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Audio MP3 Cutter Mix Converter для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.93 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Конверторы - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 894 | Статистика
Размер:12,52 Мб
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Audio MP3 Cutter Mix Converter - мощный и полнофункциональный редактор аудио для Android, который предлагает все необходимые функции, например обрезание треков для создания рингтонов, объединение двух или более звуковых файлов, редактирование метатегов, преобразование из одного аудио формата в другой и многое другое.

Основные возможности:

  • Обрезание файлов MP3, AAC, WAV, M4A, AMR и вырезание нужных фрагментов песни для использования в сигнале вызова, уведомлениях, оповещениях и пр.
  • Наличие инструмента Audio Mixing Tool для создания миксов из двух треков.
  • Редактор метатегов.
  • Наличие MP3 конвертера, с помощью которого можно легко преобразовать аудио из одного формата в другой (поддержка форматов MP3, AAC, WAV, M4A и пр.).
  • Широкие возможности для сортировки аудио.
  • Объединение двух или более фрагментов аудио.
  • Встроенный MP3-плеер.
  • Диктофон для записи голоса и звука.
  • Возможность поделиться своими творениями с друзьями на Faceboook, с помощью Whatsapp, отправить по электронной почте и пр.
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