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Слова из слова для iOS

Слова из слова 1.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Слова из слова 1.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Слова из слова 1.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (19,82 Мб) Скриншоты Слова из слова 1.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Слова из слова 1.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Слова из слова 1.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Слова из слова - составляйте слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе. Чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня.
За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет.

Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Вы можете получить подсказку, для этого нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Слова из слова:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические - Настольные
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