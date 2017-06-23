Слова из слова - составляйте слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе. Чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня.

За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет.

Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Вы можете получить подсказку, для этого нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.