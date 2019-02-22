Найди слова 1.2.5 для iPhone, iPad
Головоломка для iOS-устройств, в которой игроку необходимо искать и выделять слова среди хаотически расположенных букв. За найденные слова начисляются баллы, которые
Gardenscapes 3.1.0 для iPhone, iPad
Увлекательная игра для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроку предстоит расчистить территорию заброшенного парка и создать свой сад мечты. А для этого придется
Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPad
Angry Birds Fight - продолжение веселых приключений со злыми птичками, где Вам для достижения цели предстоит сначала решить головоломку по известному принципу "три в
Сканворды плюс 2.5 для iPhone, iPad
Сканворды плюс - отличный электронный сборник разнообразных по сложности и тематике сканвордов, которые помогут увлекательно и с пользой скоротать свободное время
2048 2.4.2 для iPhone, iPad
2048 - любопытная логическая игра, где пользователю нужно достичь общего числа 2048, перемещая клетки с цифрами в матрице 4х4
Angry Birds POP Bubble Shooter 3.52.0 для iPhone, iPad
Angry Birds POP Bubble Shooter – увлекательная головоломка от компании Rovio, создавшей мегакультовую игру Angry Birds. На этот раз вы сможете победить свиней,