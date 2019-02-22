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Candy Crush Saga для iOS

Candy Crush Saga 1.145.0 для iPhone, iPad

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Описание Candy Crush Saga 1.145.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Candy Crush Saga 1.145.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (236.84 Мб) Скриншоты Candy Crush Saga 1.145.0 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Candy Crush Saga 1.145.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Candy Crush Saga 1.145.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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Candy Crush Saga - эта интересная головоломка посвящена всем любителям сладких вкусных конфет, мармеладок и других сладостей. Начните путешествие в Конфетном королевстве, продвигаясь все дальше и дальше, попутно поедая разнообразные вкусняшки и сладости.

В Candy Crush Saga множество увлекательных уровней, пройдя которые Вы откроете доступ к Миру грёз и сможете сбежать от реальности с филином Одусом. Сам геймплей представляет из себя составление на игровом поле комбинаций одинаковых конфет - не менее 3 в ряд по горизонтали или по врертикали, чтобы они исчезли и освободили место для новых сладостей. Чем больше леденцов сможете собрать в комбинации, тем больше очков заработаете. А еще есть супер-конфета, которая поможет убрать сразу целый ряд. Думайте, комбинируйте и получайте звезды за прохождение уровней.

На этапах Вас ждут вспомогательные ускорители, можно получать разнообразные подарки, библиотека уровней постоянно растет и обновляется - все для того, чтобы игра была более увлекательной и интересной.

В Candy Crush Saga стоит отметить также очень красивую и качественную графику, множество спецэффектов и отличное звуковое сопровождение.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Candy Crush Saga:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 680
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Candy Crush Saga

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