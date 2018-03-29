MinGW для Windows

MinGW 0.6.2 beta 20131004-1

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Описание MinGW 0.6.2 beta 20131004-1Описание   Скачать MinGW 0.6.2 beta 20131004-1СКАЧАТЬ (85 Кб) Скриншоты MinGW 0.6.2 beta 20131004-1Скриншоты (4)   Статистика MinGW 0.6.2 beta 20131004-1Статистика   Отзывы о MinGW 0.6.2 beta 20131004-1Отзывы (0)  
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MinGW - бесплатный инструмент с открытым исходным кодом для разработки Windows приложений, который включает в себя порт GNU Compiler Collection(GCC), GNU Binutils, набор свободно распространяемых Windows заголовочных файлов и статических библиотек, позволяющие использовать Windows API, GNU debugger и прочие утилиты.

Приложение поддерживает и распространяет несколько различных ключевых компонентов и дополнительных пакетов, включая различные порты GNU toolchain, такие как GCC и binutils, переведённые в эквивалентные пакеты, и которые могут быть использованы из командной строки Windows или интегрированы в IDE.

MinGW не нуждается в DLL-слое совместимости, и поэтому, если в программе не используется лицензия GPL, программы не обязательно распространять вместе с исходным кодом.

Поддерживается большинство языков программирования, включая C, C++, Objective-C, Objective-C++, Fortran и Ada. Также используются библиотеки из GCC (libstdc++ for C++, libgfortran for Fortran и пр.).

Скриншоты MinGW:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыКомпиляторы - Компоненты, библиотеки
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