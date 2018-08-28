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Занимательная психология для Android

Занимательная психология 1.10 для Android

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Описание Занимательная психология 1.10 для AndroidОписание   Скачать Занимательная психология 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (17,26 Мб) Скриншоты Занимательная психология 1.10 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Занимательная психология 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Занимательная психология 1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Занимательная психология содержит статьи по психологии, которые затрагивают важные аспекты нашей жизни.

Для работы приложения не требуется Интернет. Поддерживается режим "ночного чтения". Кроме того программа запоминает место, где вы остановились для каждой категории, благодаря чему можно в любой момент возобновить чтение с того же места.

В сборник входят статьи на такие темы:

  • Красота и внешность
  • Карьера и деньги
  • Депрессия, апатия
  • Страхи и фобии
  • Зависимости
  • Здоровье
  • Кризисы
  • Психология отношений
  • Детская психология
  • Семейная психология
  • Психология лидерства
  • Психология успеха
  • Навыки уверенного человека
  • Психология
  • Конфликты на работе и многое другое.
Скриншоты Занимательная психология:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
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Категории программыПсихология
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