Психологические тесты - сборник из 90 простых психологических и юмористических тестов в картинках, где Вы можете просто выбрать одну картинку и узнать ответ. Работает без интернета.

Очень короткий психологический тест в картинках. С его помощью можно определить Ваше текущее психологическое состояние, получить краткое описание личности и тд.

После прохождения, тесты автоматически отмечаются прочитанными, можно фильтровать тесты в списке и отображать "Все", только "Прочитанные" или "Непрочитанные" тесты. Есть возможность найти тест по заголовку.

Сборник включает в себя Тесты на такие темы: