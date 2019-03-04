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Психологические тесты для Android

Психологические тесты 1.4 для Android

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Описание Психологические тесты 1.4 для AndroidОписание   Скачать Психологические тесты 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (25,25 Мб) Скриншоты Психологические тесты 1.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Психологические тесты 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Психологические тесты 1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Психологические тесты - сборник из 90 простых психологических и юмористических тестов в картинках, где Вы можете просто выбрать одну картинку и узнать ответ. Работает без интернета.

Очень короткий психологический тест в картинках. С его помощью можно определить Ваше текущее психологическое состояние, получить краткое описание личности и тд.

После прохождения, тесты автоматически отмечаются прочитанными, можно фильтровать тесты в списке и отображать "Все", только "Прочитанные" или "Непрочитанные" тесты. Есть возможность найти тест по заголовку.

Сборник включает в себя Тесты на такие темы:

  • Тест на тип личности по длине пальцев рук.
  • Тест на отношения.
  • Тесты на уникальность личности.
  • Тест тип характера.
  • Тест тип характера по форме ногтей.
  • Психологический тест каким будет ваше будущее?
  • Тест какая вы Ведьма?
  • Тест на определение характера.
  • Тест: загадай желание и узнай, когда оно исполнится.
  • Тест, который взрывает мозг- главная тайна вашего подсознания.
  • Тест - выбери дух животного и узнай своё истинное "Я".
  • Тест каким будет ваше будущее?
  • Прикольные тесты.
  • Психологические тесты.
  • Тест на темперамент.
  • И многое другое.
Что нового в Психологические тесты 1.4 для Android?
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Психологические тесты
Психологические тесты
Психологические тесты
Психологические тесты
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Психология
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