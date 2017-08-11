Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для получения водительского удостоверения, а также для совершенствования и систематической проверки теоретических знаний правил дорожного движения.

Для того, чтобы освоить все тонкости Правил Дорожного Движения нет необходимости заучивать их текст - достаточно понять принципы, на которых построено дорожное движение, представлять смысл определенных ограничений и запретов, а также роль дорожных знаков и разметки. Система анализа и статистики поможет разобраться в трудных разделах и укажет пункты ПДД, которые были упущены из внимания.

Останется дело за малым - купить автомобиль.

После установки программы Автоэкзамен ПДД ГИБДД необходимо установить нужную Вам базу с вопросами, информацию о которой можно узнать на сайте разработчика.