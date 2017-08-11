Автоэкзамен ПДД ГИБДД для Windows

Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2017.8

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Описание Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2017.8Описание   Скачать Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2017.8СКАЧАТЬ (44,27 Мб) Скриншоты Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2017.8Скриншоты (7)   Статистика Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2017.8Статистика   Отзывы о Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2017.8Отзывы (65)  
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4.41 из 5, всего оценок - 318
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для получения водительского удостоверения, а также для совершенствования и систематической проверки теоретических знаний правил дорожного движения.

Для того, чтобы освоить все тонкости Правил Дорожного Движения нет необходимости заучивать их текст - достаточно понять принципы, на которых построено дорожное движение, представлять смысл определенных ограничений и запретов, а также роль дорожных знаков и разметки. Система анализа и статистики поможет разобраться в трудных разделах и укажет пункты ПДД, которые были упущены из внимания.

Останется дело за малым - купить автомобиль.

После установки программы Автоэкзамен ПДД ГИБДД необходимо установить нужную Вам базу с вопросами, информацию о которой можно узнать на сайте разработчика.

Что нового в Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2017.8?
  • Справочная система со всеми изменениями ПДД
  • Билеты ПДД категории AB, A1B1, M (с изм. на 25.07.2017)
  • Билеты ПДД категории CD, C1D1 (с изм. на 25.07.2017)
Скриншоты Автоэкзамен ПДД ГИБДД:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1 у.е.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)29 / 184 397
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Авто - Обучающий софт
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Отзывы о программе Автоэкзамен ПДД ГИБДД

Ака про Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2016.9 [10-09-2016]

Можно сделать так что на экзамене показывал правильный ответ??или выделял как то ответ
1 | 11 | Ответить

евгений про Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2015 [29-02-2016]

Программа может для кого то и хорошая, но не для меня. Очень много ошибок. Кто хочет пройти правильное обучение качайте что нибудь другое!!!!!
| 8 | Ответить

Макс про Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2015 [25-08-2015]

Полезная вещь! И на Win 8.1 идёт =))
1 | | Ответить

лор про Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2014 [14-06-2014]

а если мак бук то где скачать ?
| 15 | Ответить

Васюкова Вероника Викторо про Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2013.10 [22-01-2014]

Ваши тренировочные билеты помогли мне запомнить правила!
2 | 5 | Ответить

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