SUMo - бесплатная программа, отслеживающая обновления программ, установленных в вашей системе. С помощью этой программы вы всегда будете обладать самым "свежим" ПО.
SUMo просканирует вашу систему и выведет полный список программного обеспечения, установленного на компьютере. В нем будет отображаться название приложения, номер его версии, название компании-разработчика и информация о наличии обновлений. В случае появления новых версий ПО, будет выведено предупреждение и предоставлена ссылка на загрузку обновленного варианта. Все предельно легко и просто.
К сожалению, программа не рабочая в плане оповещения бета-версий обновляемых версий программ: при снятой галочки оповещает об обновлении бета-версий имеющихся программ - это самый главный недостаток программы, причём, во всех версиях с которыми мне пришлось иметь дело. Причём непонятно, почему такую мелочь трудно сделать как надо.Замечу, в новой, уже 5 версии не понравился новый интерфейс программы, пока работаю со старой (4.5), но обновления "заливаю" в неё из 5-й, не меняя лишь исполнительный файл. Пока так. | | Ответить
дада про SUMo 3.13.7.261 [01-05-2015]
На борту 3 года,за это время зарекомендовала себя просто великолепно.Простота,быстрота,надёжность-главные качества программы.Среди бесплатных вне конкуренции,да многим платным фору даст. | | Ответить
Дима про SUMo 3.10.11.238 [03-07-2014]
Прога неплохая, но для тех, кто хочет заморачиваться потом с установкой. Carambis Software Updater и проще и побыстрее будет 5 | 3 | Ответить
(ерж про SUMo 3.10.6.232 [11-03-2014]
В последнее время часто пропадает связь с сервером программы при сканировании на предмет обновления программ, из плюсов видит портативные версии установленные на не системном диске. | | Ответить
(ерж про SUMo 3.5.4.197 [02-04-2013]
И ещё, кому интересно, можно узнавать об обновлениях не устанавливая приложения вообще через RSS-подписку новостей сайта updatestar, хоть и не все новости об обновлениях но многие там есть. | | Ответить