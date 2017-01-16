SUMo - бесплатная программа, отслеживающая обновления программ, установленных в вашей системе. С помощью этой программы вы всегда будете обладать самым "свежим" ПО.

SUMo просканирует вашу систему и выведет полный список программного обеспечения, установленного на компьютере. В нем будет отображаться название приложения, номер его версии, название компании-разработчика и информация о наличии обновлений. В случае появления новых версий ПО, будет выведено предупреждение и предоставлена ссылка на загрузку обновленного варианта. Все предельно легко и просто.