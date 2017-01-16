Скачать Яндекс.Браузер
SUMo для Windows

SUMo 5.1.0.349

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SUMo 5.1.0.349Описание   Скачать SUMo 5.1.0.349СКАЧАТЬ (1,02 Мб) Скриншоты SUMo 5.1.0.349Скриншоты (7)   Статистика SUMo 5.1.0.349Статистика   Отзывы о SUMo 5.1.0.349Отзывы (19)  
Оцените программу!
4.60 из 5, всего оценок - 64
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SUMo - бесплатная программа, отслеживающая обновления программ, установленных в вашей системе. С помощью этой программы вы всегда будете обладать самым "свежим" ПО.

SUMo просканирует вашу систему и выведет полный список программного обеспечения, установленного на компьютере. В нем будет отображаться название приложения, номер его версии, название компании-разработчика и информация о наличии обновлений. В случае появления новых версий ПО, будет выведено предупреждение и предоставлена ссылка на загрузку обновленного варианта. Все предельно легко и просто.

Скриншоты SUMo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 38 863
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи
 Программа SUMo отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе SUMo

(ерж про SUMo 4.5.1.326 [26-09-2016]

К сожалению, программа не рабочая в плане оповещения бета-версий обновляемых версий программ: при снятой галочки оповещает об обновлении бета-версий имеющихся программ - это самый главный недостаток программы, причём, во всех версиях с которыми мне пришлось иметь дело. Причём непонятно, почему такую мелочь трудно сделать как надо.Замечу, в новой, уже 5 версии не понравился новый интерфейс программы, пока работаю со старой (4.5), но обновления "заливаю" в неё из 5-й, не меняя лишь исполнительный файл. Пока так.
| | Ответить

дада про SUMo 3.13.7.261 [01-05-2015]

На борту 3 года,за это время зарекомендовала себя просто великолепно.Простота,быстрота,надёжность-главные качества программы.Среди бесплатных вне конкуренции,да многим платным фору даст.
| | Ответить

Дима про SUMo 3.10.11.238 [03-07-2014]

Прога неплохая, но для тех, кто хочет заморачиваться потом с установкой. Carambis Software Updater и проще и побыстрее будет
5 | 3 | Ответить

(ерж про SUMo 3.10.6.232 [11-03-2014]

В последнее время часто пропадает связь с сервером программы при сканировании на предмет обновления программ, из плюсов видит портативные версии установленные на не системном диске.
| | Ответить

(ерж про SUMo 3.5.4.197 [02-04-2013]

И ещё, кому интересно, можно узнавать об обновлениях не устанавливая приложения вообще через RSS-подписку новостей сайта updatestar, хоть и не все новости об обновлениях но многие там есть.
| | Ответить

Читать все отзывы (19) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

AVG AntiVirus Free

Foxit Reader

RoboForm

KeePass

CDBurnerXP

Adobe Flash Player

Skype

Adobe Reader

AIMP

Ashampoo WinOptimizer

CheMax Rus

Snappy Driver Installer

Avidemux

AnyDesk

Google Chrome

 
 