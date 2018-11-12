PascalABC.NET - это язык Object Pascal для платформы Microsoft.NET, содержащий все основные элементы современных языков программирования: модули, классы, перегрузку операций, интерфейсы, исключения, обобщенные классы, сборку мусора. Система PascalABC.NET включает в себя также простую визуальную среду, ориентированную на эффективное обучение программированию.
Язык PascalABC.NET близок к языку программирования Delphi. В него добавлен ряд новых возможностей, среди которых - внутриблочные переменные, автоопределение типа при описании, методы в записях, подпрограммы с переменным числом параметров, операторы +=, -=, *=, /=, оператор foreach, описание переменных в заголовке цикла.
Система основана на платформе Microsoft .NET, которая обеспечивает язык PascalABC.NET огромным количеством стандартных библиотек и позволяет легко сочетать его с другими .NET-языками: C#, Visual Basic.NET, управляемый C++, Delphi.NET, Delphi Prism и др.
Интегрированная среда обеспечивает подсветку синтаксиса, подсказку по коду (подсказку по точке, подсказку по параметрам подпрограммы, всплывающую подсказку по коду), переход к определению и реализации подпрограммы, элементы рефакторинга, обработку документирующих комментариев.
Система включает большинство модулей системы программирования Pascal ABC, ориентированных на обучение:
Модуль растровой графики GraphABC.
Модуль векторной графики ABCObjects для быстрого изучения основ объектно-ориентированного программирования и написания простых игровых и обучающих программ.
Модули исполнителей Робот и Чертежник, предназначенные для обучения основам программирования школьников младших и средних классов.
Модуль электронного задачника по программированию Programming Taskbook, содержащий 250 задач по программированию разного уровня сложности (от простейших задач до задач на файлы, указатели и рекурсию).
Что нового в PascalABC.NET 3.4.2?
Реализован новый модуль WPFObjects - аналог ABCObjects, использующий технологию WPF
Реализован новый учебный модуль ABCDatabases
Для графических модулей GraphWPF, WPFObjects, Graph3D в Справке появилась документация
Добавлен экспериментальный модуль для быстрой работы с типизированными файлами BlockFileOfT (разработчик Латченко Сергей aka @Sun_Serega)
Автоклассы можно наследовать только от интерфейсов
Реализована автоматическая генерация метода Deconstruct для автоклассов
Ликвидирована ошибка, возникавшая при нажатии Ctrl-Z
DiamFC - программа для построения блок-схем. Строит блок-схемы для программ, написанных на Pascal и Delphi
Отзывы о программе PascalABC.NET
MrFresnel Undefined про PascalABC.NET 3.3 [25-10-2018]
Для обучения еще подойдёт, но для профессионального программирования - однозначно нет. Слишком хрупкий компилятор, легко ломается. Согласен с DeadProgrammer в том, что надо обходить этот продукт стороной. | | Ответить
Antonio про PascalABC.NET 2.2 сборка 747 [18-11-2014]
The best. Незаменимая программа для людей, изучающих Pascal и не только, ибо в ней реализовано множество конструкций, использующихся в других языках программирования и облегчающих процесс написания кода. 2 | 2 | Ответить
Hawk SoftWarE в ответ Antonio про PascalABC.NET 3.0 сборка 1024 [01-04-2016]
Ну это старый язык программирования и уже не актуален. Уже никому не нужны консольные программы(( | 5 | Ответить
Comrad в ответ Hawk SoftWarE про PascalABC.NET 3.2 [07-03-2017]
В Московском Авиационном Институте инженеры разрабатывают программы для систем самолетов через Pascal 1 | 4 | Ответить
Настя про PascalABC.NET 2.2 сборка 747 [18-08-2014]
Adaptor про PascalABC.NET 1.8 сборка 496 [27-12-2012]
В принципе, дарёному коню в зубы не смотрят. Бесплатный PascalABC собирает экзешники и на том спасибо. Главное что бы в системе NET стоял. И документация на русском. Что ещё надо?
Хотя мысль, что для обучения нужно что то более классическое, я думаю верная. И если брать для примера Паскаль, то более классического чем Борландовского Delphi с его Object Pascal найти трудно. Ну в крайнем случае опенсурсный Lasarus. И если взять для сравнения Си, разве Microsoft Visual Studio Express легче Delphi 7? Тот ещё комбайн. Мысль простая: к хорошему надо приучать сразу. Даже если кому-то тяжело в освоение.
А программы типа PascalABC имеют право на существование хотя бы из-за своей бесплатности. Плюс русская справка. И плюс голова должна быть на плечах. | 5 | Ответить