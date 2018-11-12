PascalABC.NET для Windows

PascalABC.NET 3.4.2

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Описание PascalABC.NET 3.4.2Описание   Скачать PascalABC.NET 3.4.2СКАЧАТЬ (69,38 Мб) Скриншоты PascalABC.NET 3.4.2Скриншоты (4)   Статистика PascalABC.NET 3.4.2Статистика   Отзывы о PascalABC.NET 3.4.2Отзывы (11)  
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4.35 из 5, всего оценок - 148
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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PascalABC.NET - это язык Object Pascal для платформы Microsoft.NET, содержащий все основные элементы современных языков программирования: модули, классы, перегрузку операций, интерфейсы, исключения, обобщенные классы, сборку мусора. Система PascalABC.NET включает в себя также простую визуальную среду, ориентированную на эффективное обучение программированию.

Язык PascalABC.NET близок к языку программирования Delphi. В него добавлен ряд новых возможностей, среди которых - внутриблочные переменные, автоопределение типа при описании, методы в записях, подпрограммы с переменным числом параметров, операторы +=, -=, *=, /=, оператор foreach, описание переменных в заголовке цикла.

Система основана на платформе Microsoft .NET, которая обеспечивает язык PascalABC.NET огромным количеством стандартных библиотек и позволяет легко сочетать его с другими .NET-языками: C#, Visual Basic.NET, управляемый C++, Delphi.NET, Delphi Prism и др.

Интегрированная среда обеспечивает подсветку синтаксиса, подсказку по коду (подсказку по точке, подсказку по параметрам подпрограммы, всплывающую подсказку по коду), переход к определению и реализации подпрограммы, элементы рефакторинга, обработку документирующих комментариев.

Система включает большинство модулей системы программирования Pascal ABC, ориентированных на обучение:

  • Модуль растровой графики GraphABC.
  • Модуль векторной графики ABCObjects для быстрого изучения основ объектно-ориентированного программирования и написания простых игровых и обучающих программ.
  • Модули исполнителей Робот и Чертежник, предназначенные для обучения основам программирования школьников младших и средних классов.
  • Модуль электронного задачника по программированию Programming Taskbook, содержащий 250 задач по программированию разного уровня сложности (от простейших задач до задач на файлы, указатели и рекурсию).
Что нового в PascalABC.NET 3.4.2?
  • Реализован новый модуль WPFObjects - аналог ABCObjects, использующий технологию WPF
  • Реализован новый учебный модуль ABCDatabases
  • Для графических модулей GraphWPF, WPFObjects, Graph3D в Справке появилась документация
  • Добавлен экспериментальный модуль для быстрой работы с типизированными файлами BlockFileOfT (разработчик Латченко Сергей aka @Sun_Serega)
  • Автоклассы можно наследовать только от интерфейсов
  • Реализована автоматическая генерация метода Deconstruct для автоклассов
  • Ликвидирована ошибка, возникавшая при нажатии Ctrl-Z
  • Реализованы расширенные свойства
Скриншоты PascalABC.NET:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)27 / 59 209
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDelphi, Pascal
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Отзывы о программе PascalABC.NET

MrFresnel Undefined про PascalABC.NET 3.3 [25-10-2018]

Для обучения еще подойдёт, но для профессионального программирования - однозначно нет. Слишком хрупкий компилятор, легко ломается. Согласен с DeadProgrammer в том, что надо обходить этот продукт стороной.
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Макс про PascalABC.NET 3.2 [23-07-2017]

PascalABC.Net - фигня, луче классический PascalABC
3 | 3 | Ответить

Antonio про PascalABC.NET 2.2 сборка 747 [18-11-2014]

The best. Незаменимая программа для людей, изучающих Pascal и не только, ибо в ней реализовано множество конструкций, использующихся в других языках программирования и облегчающих процесс написания кода.
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Hawk SoftWarE в ответ Antonio про PascalABC.NET 3.0 сборка 1024 [01-04-2016]

Ну это старый язык программирования и уже не актуален. Уже никому не нужны консольные программы((
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Comrad в ответ Hawk SoftWarE про PascalABC.NET 3.2 [07-03-2017]

В Московском Авиационном Институте инженеры разрабатывают программы для систем самолетов через Pascal
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Настя про PascalABC.NET 2.2 сборка 747 [18-08-2014]

подскажите пожалуйста, что значит "ожидался порядковый тип"?
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Adaptor про PascalABC.NET 1.8 сборка 496 [27-12-2012]

В принципе, дарёному коню в зубы не смотрят. Бесплатный PascalABC собирает экзешники и на том спасибо. Главное что бы в системе NET стоял. И документация на русском. Что ещё надо?
Хотя мысль, что для обучения нужно что то более классическое, я думаю верная. И если брать для примера Паскаль, то более классического чем Борландовского Delphi с его Object Pascal найти трудно. Ну в крайнем случае опенсурсный Lasarus. И если взять для сравнения Си, разве Microsoft Visual Studio Express легче Delphi 7? Тот ещё комбайн. Мысль простая: к хорошему надо приучать сразу. Даже если кому-то тяжело в освоение.
А программы типа PascalABC имеют право на существование хотя бы из-за своей бесплатности. Плюс русская справка. И плюс голова должна быть на плечах.
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