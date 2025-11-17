PascalABC.NET для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.88/5 голосов - 543
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11 build 3661 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Delphi, Pascal
Загрузок (сегодня/всего):10 / 113 451 | Статистика
Размер:24.75 Мб
СКАЧАТЬ
PascalABC.NET скриншот № 1
PascalABC.NET скриншот № 2
PascalABC.NET скриншот № 3
PascalABC.NET скриншот № 4

PascalABC.NET - это язык Object Pascal для платформы Microsoft.NET, содержащий все основные элементы современных языков программирования: модули, классы, перегрузку операций, интерфейсы, исключения, обобщенные классы, сборку мусора. Система PascalABC.NET включает в себя также простую визуальную среду, ориентированную на эффективное обучение программированию.

Язык PascalABC.NET близок к языку программирования Delphi. В него добавлен ряд новых возможностей, среди которых - внутриблочные переменные, автоопределение типа при описании, методы в записях, подпрограммы с переменным числом параметров, операторы +=, -=, *=, /=, оператор foreach, описание переменных в заголовке цикла.

Система основана на платформе Microsoft .NET, которая обеспечивает язык PascalABC.NET огромным количеством стандартных библиотек и позволяет легко сочетать его с другими .NET-языками: C#, Visual Basic.NET, управляемый C++, Delphi.NET, Delphi Prism и др.

Интегрированная среда обеспечивает подсветку синтаксиса, подсказку по коду (подсказку по точке, подсказку по параметрам подпрограммы, всплывающую подсказку по коду), переход к определению и реализации подпрограммы, элементы рефакторинга, обработку документирующих комментариев.

Система включает большинство модулей системы программирования Pascal ABC, ориентированных на обучение:

  • Модуль растровой графики GraphABC.
  • Модуль векторной графики ABCObjects для быстрого изучения основ объектно-ориентированного программирования и написания простых игровых и обучающих программ.
  • Модули исполнителей Робот и Чертежник, предназначенные для обучения основам программирования школьников младших и средних классов.
  • Модуль электронного задачника по программированию Programming Taskbook, содержащий 250 задач по программированию разного уровня сложности (от простейших задач до задач на файлы, указатели и рекурсию).
Что нового в PascalABC.NET 3.11 build 3661?
  • встроен компилятор языка SPython (расширение .pys)
ТОП-сегодня раздела "Delphi, Pascal"
 

скачать PascalABC.NETPascalABC.NET 3.8.3 build 3121

PascalABC.NET - это язык Object Pascal для платформы Microsoft.NET, содержащий все основные элементы...

скачать Turbo Pascal School PakTurbo Pascal School Pak 1.3 / 1.3.1

Turbo Pascal School Pak — это тщательно доработанный установщик Turbo Pascal. Все острые углы срезаны, все...

скачать Borland Turbo PascalBorland Turbo Pascal 7.0

Borland Turbo Pascal - известный язык программирования. Help русифицирован. В архив также входят...

скачать FastReport VCLFastReport VCL 5.3.1 для Delphi 2007

FastReport VCL - это компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов...

скачать FastReport VCLFastReport VCL 5.3.1 для BDS 2005

FastReport - это набор компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание...

скачать Resource BuilderResource Builder 2.6.2.0

Resource Builder - профессиональный редактор ресурсов для Windows приложений. Предоставляет полный...

Отзывы о программе PascalABC.NET

vladimir76 про PascalABC.NET 3.8.3 build 3121 [16-11-2025]

Так и не понял, есть ли 64-разрядная версия PascalABC.NET, и как её скачать.
| | Ответить

Вадим Юсупов про PascalABC.NET 3.8.1 build 2970 [26-01-2022]

Очень хорошее приложение.????
23 | 31 | Ответить

Александр про PascalABC.NET 3.4.2 [06-01-2019]

Если предлагаете скачивать версию, то следите, пожалуйста, за ее актуальностью. С другой стороны, будучи однажды установленной, программа позволяет из своего меню проверять актуальность версии и закачивать обновления с официлального через свой интерфейс (пункты меню "Помощь" - "Проверить обновления").
22 | 23 | Ответить

MrFresnel Undefined про PascalABC.NET 3.3 [25-10-2018]

Для обучения еще подойдёт, но для профессионального программирования - однозначно нет. Слишком хрупкий компилятор, легко ломается. Согласен с DeadProgrammer в том, что надо обходить этот продукт стороной.
27 | 25 | Ответить

Макс про PascalABC.NET 3.2 [23-07-2017]

PascalABC.Net - фигня, луче классический PascalABC
29 | 28 | Ответить

Читать все отзывы (15) / Добавить отзыв