PascalABC.NET - это язык Object Pascal для платформы Microsoft.NET, содержащий все основные элементы современных языков программирования: модули, классы, перегрузку операций, интерфейсы, исключения, обобщенные классы, сборку мусора. Система PascalABC.NET включает в себя также простую визуальную среду, ориентированную на эффективное обучение программированию.

Язык PascalABC.NET близок к языку программирования Delphi. В него добавлен ряд новых возможностей, среди которых - внутриблочные переменные, автоопределение типа при описании, методы в записях, подпрограммы с переменным числом параметров, операторы +=, -=, *=, /=, оператор foreach, описание переменных в заголовке цикла.

Система основана на платформе Microsoft .NET, которая обеспечивает язык PascalABC.NET огромным количеством стандартных библиотек и позволяет легко сочетать его с другими .NET-языками: C#, Visual Basic.NET, управляемый C++, Delphi.NET, Delphi Prism и др.

Интегрированная среда обеспечивает подсветку синтаксиса, подсказку по коду (подсказку по точке, подсказку по параметрам подпрограммы, всплывающую подсказку по коду), переход к определению и реализации подпрограммы, элементы рефакторинга, обработку документирующих комментариев.

Система включает большинство модулей системы программирования Pascal ABC, ориентированных на обучение: