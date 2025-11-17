PascalABC.NET для Windows
|Оценка:
|3.88/5 голосов - 543
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11 build 3661 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|PascalABCNET Team
|Категория:
|Delphi, Pascal
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 113 451 | Статистика
|Размер:
|24.75 Мб
|СКАЧАТЬ
PascalABC.NET - это язык Object Pascal для платформы Microsoft.NET, содержащий все основные элементы современных языков программирования: модули, классы, перегрузку операций, интерфейсы, исключения, обобщенные классы, сборку мусора. Система PascalABC.NET включает в себя также простую визуальную среду, ориентированную на эффективное обучение программированию.
Язык PascalABC.NET близок к языку программирования Delphi. В него добавлен ряд новых возможностей, среди которых - внутриблочные переменные, автоопределение типа при описании, методы в записях, подпрограммы с переменным числом параметров, операторы +=, -=, *=, /=, оператор foreach, описание переменных в заголовке цикла.
Система основана на платформе Microsoft .NET, которая обеспечивает язык PascalABC.NET огромным количеством стандартных библиотек и позволяет легко сочетать его с другими .NET-языками: C#, Visual Basic.NET, управляемый C++, Delphi.NET, Delphi Prism и др.
Интегрированная среда обеспечивает подсветку синтаксиса, подсказку по коду (подсказку по точке, подсказку по параметрам подпрограммы, всплывающую подсказку по коду), переход к определению и реализации подпрограммы, элементы рефакторинга, обработку документирующих комментариев.
Система включает большинство модулей системы программирования Pascal ABC, ориентированных на обучение:
- Модуль растровой графики GraphABC.
- Модуль векторной графики ABCObjects для быстрого изучения основ объектно-ориентированного программирования и написания простых игровых и обучающих программ.
- Модули исполнителей Робот и Чертежник, предназначенные для обучения основам программирования школьников младших и средних классов.
- Модуль электронного задачника по программированию Programming Taskbook, содержащий 250 задач по программированию разного уровня сложности (от простейших задач до задач на файлы, указатели и рекурсию).
- встроен компилятор языка SPython (расширение .pys)
PascalABC.NET 3.8.3 build 3121
PascalABC.NET - это язык Object Pascal для платформы Microsoft.NET, содержащий все основные элементы...
Turbo Pascal School Pak 1.3 / 1.3.1
Turbo Pascal School Pak — это тщательно доработанный установщик Turbo Pascal. Все острые углы срезаны, все...
Borland Turbo Pascal - известный язык программирования. Help русифицирован. В архив также входят...
FastReport VCL 5.3.1 для Delphi 2007
FastReport VCL - это компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов...
FastReport VCL 5.3.1 для BDS 2005
FastReport - это набор компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание...
Resource Builder - профессиональный редактор ресурсов для Windows приложений. Предоставляет полный...
Отзывы о программе PascalABC.NET
vladimir76 про PascalABC.NET 3.8.3 build 3121 [16-11-2025]
Так и не понял, есть ли 64-разрядная версия PascalABC.NET, и как её скачать.
| | Ответить
Вадим Юсупов про PascalABC.NET 3.8.1 build 2970 [26-01-2022]
Александр про PascalABC.NET 3.4.2 [06-01-2019]
Если предлагаете скачивать версию, то следите, пожалуйста, за ее актуальностью. С другой стороны, будучи однажды установленной, программа позволяет из своего меню проверять актуальность версии и закачивать обновления с официлального через свой интерфейс (пункты меню "Помощь" - "Проверить обновления").
22 | 23 | Ответить
MrFresnel Undefined про PascalABC.NET 3.3 [25-10-2018]
Для обучения еще подойдёт, но для профессионального программирования - однозначно нет. Слишком хрупкий компилятор, легко ломается. Согласен с DeadProgrammer в том, что надо обходить этот продукт стороной.
27 | 25 | Ответить
Макс про PascalABC.NET 3.2 [23-07-2017]
PascalABC.Net - фигня, луче классический PascalABC
29 | 28 | Ответить