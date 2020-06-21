Финансовый анализ - ФинЭкАнализ - это профессиональная автоматизированная система комплексного финансово-экономического и управленческого анализа хозяйственной деятельности предприятия.

Программа ускоряет проведение финансово-экономического анализа организаций и делает его комплексным. Это удобный инструмент для аудитора, финансиста, экономиста, бухгалтера и арбитражного управляющего, сотрудников региональных и муниципальных администраций.

Вы можете воспользоваться программой для:

постоянных ежеквартальных мониторингов финансового состояния предприятий и организаций;

разработки прогнозных балансов и прогнозных финансовых результатов;

проведения экспресс анализа финансового состояния предприятия в сжатые сроки;

подготовки аналитических записок к бухгалтерской отчетности;

подготовки аналитических материалов к собраниям акционеров, членов трудовых коллективов;

разработки стратегии развития предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

разработки программ оздоровления финансового состояния (санации) предприятий для арбитражных управляющих;

проведения регламентируемых анализов в соответствии с нормативными актами контролирующих ведомств;

проведения финансового анализа при аудите;

определять возможные варианты дальнейшего развития предприятия путем составления матрицы финансовых стратегий.

На основании бухгалтерской отчетности (Форма №1, Форма №2 и при необходимости Форма №3, Форма №4, Форма №5) программа формирует аналитические текстовые отчеты вместе с наглядными графиками и рекомендациями для улучшения финансового состояния. Результаты анализа экспортируются в MS Word, где они могут быть легко отредактированы под Ваши потребности.