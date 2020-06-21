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Финансовый анализ - ФинЭкАнализ для Windows

Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 8.0.390

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Описание Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 8.0.390Описание   Скачать Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 8.0.390СКАЧАТЬ (31,49 Мб) Скриншоты Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 8.0.390Скриншоты (7)   Статистика Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 8.0.390Статистика   Отзывы о Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 8.0.390Отзывы (3)  
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4.81 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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Финансовый анализ - ФинЭкАнализ - это профессиональная автоматизированная система комплексного финансово-экономического и управленческого анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Программа ускоряет проведение финансово-экономического анализа организаций и делает его комплексным. Это удобный инструмент для аудитора, финансиста, экономиста, бухгалтера и арбитражного управляющего, сотрудников региональных и муниципальных администраций.

Вы можете воспользоваться программой для:

  • постоянных ежеквартальных мониторингов финансового состояния предприятий и организаций;
  • разработки прогнозных балансов и прогнозных финансовых результатов;
  • проведения экспресс анализа финансового состояния предприятия в сжатые сроки;
  • подготовки аналитических записок к бухгалтерской отчетности;
  • подготовки аналитических материалов к собраниям акционеров, членов трудовых коллективов;
  • разработки стратегии развития предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
  • разработки программ оздоровления финансового состояния (санации) предприятий для арбитражных управляющих;
  • проведения регламентируемых анализов в соответствии с нормативными актами контролирующих ведомств;
  • проведения финансового анализа при аудите;
  • определять возможные варианты дальнейшего развития предприятия путем составления матрицы финансовых стратегий.

На основании бухгалтерской отчетности (Форма №1, Форма №2 и при необходимости Форма №3, Форма №4, Форма №5) программа формирует аналитические текстовые отчеты вместе с наглядными графиками и рекомендациями для улучшения финансового состояния. Результаты анализа экспортируются в MS Word, где они могут быть легко отредактированы под Ваши потребности.

Финансовый анализ - ФинЭкАнализ
Финансовый анализ - ФинЭкАнализ
Финансовый анализ - ФинЭкАнализ
Финансовый анализ - ФинЭкАнализ
Статус программы Демо версия | Цена: 6500 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 503
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы - другое
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Отзывы о программе Финансовый анализ - ФинЭкАнализ

Семен про Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 8.0.303 [01-10-2019]

Онлайн версия доступна здесь: http://online.1fin.ru
3 | 2 | Ответить

Строитель жилья про Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 7.8.6 [14-11-2013]

Хорошая и удобная ( есть он-лайн версия),экспорт отчетов в Open Office и так далее...
7 | 6 | Ответить

Артур про Финансовый анализ - ФинЭкАнализ 7.0.10 [17-05-2013]

Очень хорошая программа, жаль тока демо версия :)
6 | 3 | Ответить

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