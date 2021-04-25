Money Manager Ex для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Madhan Kanagavel
|Категории:
|Финансы - Домашняя бухгалтерия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 271 | Статистика
|Размер:
|9,56 Мб
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Money Manager Ex - это финансовая программа, которая будет полезна всем, кто хочет научиться управлять и иметь четкое представление о своих денежных потоках, активах, имуществе. Здесь есть все необходимые инструменты и опции для ведения личной бухгалтерии с возможностью настройки нужных параметров "под себя".
У этого приложения интуитивно-понятный интерфейс, освоение которого не отнимет много времени. Зато настроив все компоненты и записи этого финансового помощника, можно качественно контролировать все свои траты и расходы. Наглядные графические диаграммы при необходимости помогут скорректировать бюджет, оптимизировав тем самым движение денежных потоков.
Таким образом, с помощью Money Manager Ex пользователь сможет организовать свои финансы, грамотно распределяя денежные средства и активы для получения максимальной выгоды.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Money Manager Ex
Ал про Money Manager Ex 1.2.6 [10-03-2016]
Паршивенькое добавление расхода. Куча ненужных обязательных полей для домашней бухгалтерии, как то номера счетов получателя, название банка, и прочее. Удалил после внесения первого чека из магазина.
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