Money Manager Ex для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Финансы - Домашняя бухгалтерия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 271 | Статистика
Размер:9,56 Мб
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Money Manager Ex - это финансовая программа, которая будет полезна всем, кто хочет научиться управлять и иметь четкое представление о своих денежных потоках, активах, имуществе. Здесь есть все необходимые инструменты и опции для ведения личной бухгалтерии с возможностью настройки нужных параметров "под себя".

У этого приложения интуитивно-понятный интерфейс, освоение которого не отнимет много времени. Зато настроив все компоненты и записи этого финансового помощника, можно качественно контролировать все свои траты и расходы. Наглядные графические диаграммы при необходимости помогут скорректировать бюджет, оптимизировав тем самым движение денежных потоков.

Таким образом, с помощью Money Manager Ex пользователь сможет организовать свои финансы, грамотно распределяя денежные средства и активы для получения максимальной выгоды.

Что нового в Money Manager Ex 1.5.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Money Manager Ex

Ал про Money Manager Ex 1.2.6 [10-03-2016]

Паршивенькое добавление расхода. Куча ненужных обязательных полей для домашней бухгалтерии, как то номера счетов получателя, название банка, и прочее. Удалил после внесения первого чека из магазина.
2 | 3 | Ответить

Evgeniy74rus про Money Manager Ex 1.2.1 [29-06-2015]

Отличная программа. Спасибо
3 | 9 | Ответить

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