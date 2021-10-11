Fliqlo Screensaver для Windows

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Оценка: 4.56/5 голосов - 80
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Скринсейверы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 37 777 | Статистика
Размер:32 Кб
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Fliqlo Screensaver скриншот № 1

Fliqlo Screensaver - хранитель экрана в виде часов в так называемом стиле "Pata-Pata". Такие часы вы можете очень часто наблюдать в Голливудских фильмах, например "День Сурка" :-)

Размер цифр регулируется кнопками «UP» и «DOWN», а кнопки «LEFT» и «RIGHT» переключают режимы 12/24.

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Отзывы о программе Fliqlo Screensaver

Сергей про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [30-06-2019]

Через несколько минут нормального показа часов экран начинает мельтешить, особенно если стоп-кадр видео на экране.
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [23-01-2019]

Вот казалось бы то что надо, но нет настройка часового формата сбивается, печалька, нельзя использовать.
2 | 2 | Ответить

neww4el про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [12-04-2013]

а где секунды? Без секунд неинтересно
8 | 5 | Ответить

Саша про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [03-03-2013]

Спасибо, то что искал!
2 | 2 | Ответить

Stalker_Snake про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [09-08-2012]

Замечательная программа, давно ее искал
2 | 2 | Ответить

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