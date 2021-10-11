Fliqlo Screensaver - хранитель экрана в виде часов в так называемом стиле "Pata-Pata". Такие часы вы можете очень часто наблюдать в Голливудских фильмах, например "День Сурка" :-)

Размер цифр регулируется кнопками «UP» и «DOWN», а кнопки «LEFT» и «RIGHT» переключают режимы 12/24.