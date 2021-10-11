Fliqlo Screensaver для Windows
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 80
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|9031
|Категория:
|Скринсейверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 37 777 | Статистика
|Размер:
|32 Кб
|СКАЧАТЬ
Fliqlo Screensaver - хранитель экрана в виде часов в так называемом стиле "Pata-Pata". Такие часы вы можете очень часто наблюдать в Голливудских фильмах, например "День Сурка" :-)
Размер цифр регулируется кнопками «UP» и «DOWN», а кнопки «LEFT» и «RIGHT» переключают режимы 12/24.
Matrix Screensaver - скринсейвер для всех фанатов фильма Матрица. Утилита выводит знаменитую чёрно-зелёную ленту на экране монитора в стиле Матрицы...
Fliqlo Screensaver - хранитель экрана в виде часов в так называемом стиле "Pata-Pata". Такие часы вы...
Digital Clock-7 - скринсейвер, который отображает на рабочем столе текущее время в стиле семисегментных индикаторов...
Gerz Clock - Gerz Clock - скринсейвер в виде часов ОРТ, НТВ и др. При наличии соединения с интернет,...
BlueScreen Screen Saver - небольшой хранитель экрана, который реалистично симулирует завершение...
Заставка Часы Украина представляет собой часы с гербом Украины. На заднем фоне часов очертание границ страны и развевающийся флаг...
Отзывы о программе Fliqlo Screensaver
Сергей про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [30-06-2019]
Через несколько минут нормального показа часов экран начинает мельтешить, особенно если стоп-кадр видео на экране.
2 | 2 | Ответить
Дмитрий про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [23-01-2019]
Вот казалось бы то что надо, но нет настройка часового формата сбивается, печалька, нельзя использовать.
2 | 2 | Ответить
neww4el про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [12-04-2013]
Stalker_Snake про Fliqlo Screensaver 1.3.3 [09-08-2012]