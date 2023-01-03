Дизайн Календарей - это доступная и удобная программа для создания красивых календарей с фотографиями на любой год или месяц. Достаточно выбрать формат и оформление проекта, добавить фотографии - и получить превосходный результат.

Программа позволяет подготовить сотни вариантов календарей в самых разных стилях: классическом и современном, строгом или изящном, деловом или романтичном. Персональный календарь - это не только отличный подарок друзьям и близким, но и прекрасный рекламный продукт для вашего бизнеса!

В комплект программы включена большая подборка оригинальных шаблонов, созданных профессиональными дизайнерами. Создавайте календари любых форматов: настольные и настенные, карманные и перекидные. Готовый календарь можно распечатать дома, в офисе или сохранить для тиражирования в типографии.