Дизайн Календарей для Windows
|Оценка:
|4.30/5 голосов - 90
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 655 рублей | Купить
|Ограничение:
|10 дней
|Версия:
|17.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AMS Soft
|Категория:
|Визитки, полиграфия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 40 160 | Статистика
|Размер:
|238,31 Мб
Дизайн Календарей - это доступная и удобная программа для создания красивых календарей с фотографиями на любой год или месяц. Достаточно выбрать формат и оформление проекта, добавить фотографии - и получить превосходный результат.
Программа позволяет подготовить сотни вариантов календарей в самых разных стилях: классическом и современном, строгом или изящном, деловом или романтичном. Персональный календарь - это не только отличный подарок друзьям и близким, но и прекрасный рекламный продукт для вашего бизнеса!
В комплект программы включена большая подборка оригинальных шаблонов, созданных профессиональными дизайнерами. Создавайте календари любых форматов: настольные и настенные, карманные и перекидные. Готовый календарь можно распечатать дома, в офисе или сохранить для тиражирования в типографии.
Дизайн Календарей - программа для создания красивых календарей с фотографиями на любой...
CardPresso - программа для персонализации профессиональных удостоверений личности для отдела безопасности предприятия, обладающая расширенными возможностями...
Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный...
Билетер - простая в использовании утилита, с помощью которой можно легко осуществлять печать билетов или талонов...
QuarkXPress 2022.55080 / 2021.50101
QuarkXPress - профессиональное программное обеспечение для создания и печати разнообразной...
TKexe Kalender - Бесплатная программа для создания фотокалендарей разных размеров. Программа...
Отзывы о программе Дизайн Календарей
Павел В. про Дизайн Календарей 16.0 [26-09-2022]
Познакомился я с этой программой чуть больше года назад, когда впервые делал календарь к новому году) купил для этого полную версию. Вплотную начал знакомиться более подробно совсем недавно, так как впереди тоже будут праздники и нужно быть готовым. Могу отметить, что здесь удобно делать календари, есть все нужные функции, есть разные шаблоны, но я ими не пользуюсь, и т.д.
| | Ответить
Виктория про Дизайн Календарей 16.0 [20-05-2022]
Пользуюсь программой уже два года, делаю календари своим близким и на продажу, в программе есть все необходимое
1 | | Ответить
Любовь про Дизайн Календарей 14.0 [15-02-2020]
Всем добрый день!
Купила программу Дизайн календарей ПРОФИ
Оплата прошла
Жду ключ активации, нет до сих пор.
Написала в тех поддержку, молчание.
Начала сомневаться, что вообще получу ключ для активации программы
| 7 | Ответить
Дмитрий про Дизайн Календарей 12.0 [29-01-2019]
Отличная, лёгкая в освоении программа. Делал диплом, было задание: серия календарей. Сделал очень быстро и всё на высшем уровне. Один минус: Пробная версия есть, но в ней вы сможете всего лишь сделать календарь, но не сохранить, нельзя вообще ни в каком формате. Ну зачем мне пробник на 7 дней тогда?
3 | 4 | Ответить
Денис про Дизайн Календарей 12.0 [25-12-2018]
Покупал в 2016. Делалось очень легко, получалось красиво, всё было здорово, ДО ТОГО МОМЕНТА, ПОКА НЕ ПРИНЁС В ТИПОГРАФИЮ НА РАСПЕЧАТКУ. Там обрадовали, что у полученных изображений схема формирования цветов не CMYK, поэтому при распечатке были неприятные искажения цветов(((( Для себя сделал вывод, что лучше научиться делать в ФШ или другом редакторе
2 | 2 | Ответить