Memento для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.10.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LuckyDroid
|Категории:
|Базы данных - Базы данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 900 | Статистика
|Размер:
|24,82 Мб
|СКАЧАТЬ
Memento — персональная система хранения различного рода данных. Рецепты, коллекция музыки, книг, задачи, встречи — все это можно хранить, сортировать и искать с помощью Memento.
Утилита предоставляет такие возможности:
- хранение любой информации;
- сортировка и группирование данных по любому полю;
- 19 типов полей данных, включая текст, число, контакт, изображение, координаты Google Maps и другие;
- 11 готовых библиотек;
- поиск данных;
- бекап и восстановление.
ТОП-сегодня раздела "Базы данных"
Memento – отличное решение для тех пользователей, кто ведет много записей. В этой личной базе...
Отзывы о программе Memento
Сергей Анатольевич про Memento 3.9.6 для Android [10-12-2016]
Одно из лучших приложений подобного рода для андроид. В базе данными может быть "что угодно" , лишь бы хватило памяти и мощности процессора. Этими же критериями ограничено и количество записей.
Рекомендую.
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