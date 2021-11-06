Memento для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.10.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Базы данных - Базы данных
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 900 | Статистика
Размер:24,82 Мб
СКАЧАТЬ
Memento скриншот № 1
Memento скриншот № 2
Memento скриншот № 3
Memento скриншот № 4

Memento — персональная система хранения различного рода данных. Рецепты, коллекция музыки, книг, задачи, встречи — все это можно хранить, сортировать и искать с помощью Memento.

Утилита предоставляет такие возможности:

  • хранение любой информации;
  • сортировка и группирование данных по любому полю;
  • 19 типов полей данных, включая текст, число, контакт, изображение, координаты Google Maps и другие;
  • 11 готовых библиотек;
  • поиск данных;
  • бекап и восстановление.
ТОП-сегодня раздела "Базы данных"
 

скачать MementoMemento 4.7.3

Memento – отличное решение для тех пользователей, кто ведет много записей. В этой личной базе...

Отзывы о программе Memento

Сергей Анатольевич про Memento 3.9.6 для Android [10-12-2016]

Одно из лучших приложений подобного рода для андроид. В базе данными может быть "что угодно" , лишь бы хватило памяти и мощности процессора. Этими же критериями ограничено и количество записей.
Рекомендую.
2 | 2 | Ответить

fish про Memento 2.0.4 для Android [19-08-2012]

мне понравилось
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв