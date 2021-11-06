Отзывы о программе Memento

Сергей Анатольевич

Одно из лучших приложений подобного рода для андроид. В базе данными может быть "что угодно" , лишь бы хватило памяти и мощности процессора. Этими же критериями ограничено и количество записей.

Рекомендую.

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