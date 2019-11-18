Download Analyzer - анализатор лог файлов веб-серверов специализированный на анализе загрузок файлов (дистрибутивов программного обеспечения, audio, видео, графических файлов).

Создает специальные интерактивные отчеты по загрузкам, реферам, поисковым фразам, отдельным поисковым словам.

Большой набор фильтров и интерактивность отчетов позволяют выполнить качественный релевантный анализ сайта, с целью его дальнейшей оптимизации под поисковые системы. Это позволяет повысить находимость сайта, и что более важно обеспечить целевой трафик и увеличить количество закачек.

Имеется специальное средство анализа - Pay-Per-Click Calculator, позволяющий рассчитать окупаемость рекламы по отдельным ключевым фразам на платных поисковых серверах (overture.com, google.com, etc..).

Для каждого загружаемого файла или в целом Download Analyzer позволяет выполнить релевантный анализ и рассчитать:

релевантность поисковых фраз для целей находимости и последующей загружаемости файлов

суммарную релевантность групп фраз, отдельных страниц сайта, поисковых систем

среднестатистическую прибыль получаемую от отдельных поисковых фраз, цену за click

суммарную прибыль для отдельных страниц, групп поисковых фраз, поисковых систем

В отчете по поисковым фразам доступны фильтры по страницам, поисковым системам, запрашиваемым файлам, подстроке входящей в поисковую фразу, а также фильтры по минимальному количеству загрузок и хитов.

Отчет по закачкам содержит информацию:

Complete downloads - количество полных загрузок каждого файла

Download hits - количество уникальных посетителей сайта нажавших на начало загрузки

Traffic downloads - количество загрузок согласно объему трафика деленному на размер файла

Total traffic - объем трафика по каждому файлу.

Для каждого загружаемого файла выводится дополнительный отчет по первоначальным реферам - сайтам/страницам с которох посетители заходят к вам на сайт и в дальнейшем выполняют загрузку, а также по сайтам/страницам с которых непосредственно была запущена загрузка.