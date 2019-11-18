Download Analyzer - анализатор лог файлов веб-серверов специализированный на анализе загрузок файлов (дистрибутивов программного обеспечения, audio, видео, графических файлов).
Создает специальные интерактивные отчеты по загрузкам, реферам, поисковым фразам, отдельным поисковым словам.
Большой набор фильтров и интерактивность отчетов позволяют выполнить качественный релевантный анализ сайта, с целью его дальнейшей оптимизации под поисковые системы. Это позволяет повысить находимость сайта, и что более важно обеспечить целевой трафик и увеличить количество закачек.
Имеется специальное средство анализа - Pay-Per-Click Calculator, позволяющий рассчитать окупаемость рекламы по отдельным ключевым фразам на платных поисковых серверах (overture.com, google.com, etc..).
Для каждого загружаемого файла или в целом Download Analyzer позволяет выполнить релевантный анализ и рассчитать:
- релевантность поисковых фраз для целей находимости и последующей загружаемости файлов
- суммарную релевантность групп фраз, отдельных страниц сайта, поисковых систем
- среднестатистическую прибыль получаемую от отдельных поисковых фраз, цену за click
- суммарную прибыль для отдельных страниц, групп поисковых фраз, поисковых систем
В отчете по поисковым фразам доступны фильтры по страницам, поисковым системам, запрашиваемым файлам, подстроке входящей в поисковую фразу, а также фильтры по минимальному количеству загрузок и хитов.
Отчет по закачкам содержит информацию:
- Complete downloads - количество полных загрузок каждого файла
- Download hits - количество уникальных посетителей сайта нажавших на начало загрузки
- Traffic downloads - количество загрузок согласно объему трафика деленному на размер файла
- Total traffic - объем трафика по каждому файлу.
Для каждого загружаемого файла выводится дополнительный отчет по первоначальным реферам - сайтам/страницам с которох посетители заходят к вам на сайт и в дальнейшем выполняют загрузку, а также по сайтам/страницам с которых непосредственно была запущена загрузка.