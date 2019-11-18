Download Analyzer для Windows

Download Analyzer 1.8

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Download Analyzer - анализатор лог файлов веб-серверов специализированный на анализе загрузок файлов (дистрибутивов программного обеспечения, audio, видео, графических файлов).

Создает специальные интерактивные отчеты по загрузкам, реферам, поисковым фразам, отдельным поисковым словам.

Большой набор фильтров и интерактивность отчетов позволяют выполнить качественный релевантный анализ сайта, с целью его дальнейшей оптимизации под поисковые системы. Это позволяет повысить находимость сайта, и что более важно обеспечить целевой трафик и увеличить количество закачек.

Имеется специальное средство анализа - Pay-Per-Click Calculator, позволяющий рассчитать окупаемость рекламы по отдельным ключевым фразам на платных поисковых серверах (overture.com, google.com, etc..).

Для каждого загружаемого файла или в целом Download Analyzer позволяет выполнить релевантный анализ и рассчитать:

  • релевантность поисковых фраз для целей находимости и последующей загружаемости файлов
  • суммарную релевантность групп фраз, отдельных страниц сайта, поисковых систем
  • среднестатистическую прибыль получаемую от отдельных поисковых фраз, цену за click
  • суммарную прибыль для отдельных страниц, групп поисковых фраз, поисковых систем

В отчете по поисковым фразам доступны фильтры по страницам, поисковым системам, запрашиваемым файлам, подстроке входящей в поисковую фразу, а также фильтры по минимальному количеству загрузок и хитов.

Отчет по закачкам содержит информацию:

  • Complete downloads - количество полных загрузок каждого файла
  • Download hits - количество уникальных посетителей сайта нажавших на начало загрузки
  • Traffic downloads - количество загрузок согласно объему трафика деленному на размер файла
  • Total traffic - объем трафика по каждому файлу.

Для каждого загружаемого файла выводится дополнительный отчет по первоначальным реферам - сайтам/страницам с которох посетители заходят к вам на сайт и в дальнейшем выполняют загрузку, а также по сайтам/страницам с которых непосредственно была запущена загрузка.

Download Analyzer
Download Analyzer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $35.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98, NT 4.x, ME, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 346
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнализ логов
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