OnCourt для Windows
|Оценка:
|4.42/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 24 USD
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|7.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KAN-soft
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 13 630 | Статистика
|Размер:
|53,4 Мб
|СКАЧАТЬ
OnCourt - программа для любителей большого тенниса. Она содержит результаты около миллиона теннисных матчей, сыгранных лучшими теннисистами планеты, начиная с 1990 года.
При помощи этой программы Вы сможете получить множество статистической информации о любом игроке, турнире, истории личных встреч теннисистов или отдельном матче.
Основные функции программы OnCourt:
- получение статистических данных о любом теннисисте, истории его игр на различных покрытиях корта, на турнирах различного уровня, текущем положении в рейтинг-листе, выигранных и проигранных тайбрейках, финалах, полуфиналах, матчах из трёх и из пяти сетов, специализации, знаке зодиака и текущих биоритмах, а также множество другой информации;
- получение результатов любого теннисного турнира как в виде таблицы, так и в виде турнирной сетки;
- получение сравнительной статистики и истории личных встреч двух теннисистов со счётом и тоталом отдельных матчей, общим счётом всех встреч по сетам и геймам;
- выдача статистического прогноза на исход предстоящих матчей;
- возможность экспорта данных с сохранением цветового оформления в Microsoft Excel, где данные могут быть сохранены в файле, преобразованы в другой формат, распечатаны или отправлены по электронной почте;
- ежедневное обновление базы данных программы через Интернет, благодаря чему на Вашем компьютере всегда будут результаты последних сыгранных матчей и актуальные данные для анализа предстоящих.
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Отзывы о программе OnCourt
Марис про OnCourt 6.0 [27-10-2015]
Есть подобная, попроще программа, для любительских турниров? Для создания турнирной сетки, вести рейтинг...?
10 | 33 | Ответить
stas про OnCourt 5.7 [26-10-2012]
да программа просто супер, жаль только версии для смартфонов нету(( уж очень нужна программа каждый день и очень часто
7 | 9 | Ответить
Денис про OnCourt 5.4 [14-08-2009]
Скажи пожалуйста сколько будет полностью стоить лицензия на год это программа?
8 | 34 | Ответить