OnCourt для Windows

Описание
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Оценка: 4.42/5 голосов - 17
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 24 USD
Ограничение:15 дней
Версия:7.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 13 630 | Статистика
Размер:53,4 Мб
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OnCourt - программа для любителей большого тенниса. Она содержит результаты около миллиона теннисных матчей, сыгранных лучшими теннисистами планеты, начиная с 1990 года.

При помощи этой программы Вы сможете получить множество статистической информации о любом игроке, турнире, истории личных встреч теннисистов или отдельном матче.

Основные функции программы OnCourt:

  • получение статистических данных о любом теннисисте, истории его игр на различных покрытиях корта, на турнирах различного уровня, текущем положении в рейтинг-листе, выигранных и проигранных тайбрейках, финалах, полуфиналах, матчах из трёх и из пяти сетов, специализации, знаке зодиака и текущих биоритмах, а также множество другой информации;
  • получение результатов любого теннисного турнира как в виде таблицы, так и в виде турнирной сетки;
  • получение сравнительной статистики и истории личных встреч двух теннисистов со счётом и тоталом отдельных матчей, общим счётом всех встреч по сетам и геймам;
  • выдача статистического прогноза на исход предстоящих матчей;
  • возможность экспорта данных с сохранением цветового оформления в Microsoft Excel, где данные могут быть сохранены в файле, преобразованы в другой формат, распечатаны или отправлены по электронной почте;
  • ежедневное обновление базы данных программы через Интернет, благодаря чему на Вашем компьютере всегда будут результаты последних сыгранных матчей и актуальные данные для анализа предстоящих.
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Отзывы о программе OnCourt

Марис про OnCourt 6.0 [27-10-2015]

Есть подобная, попроще программа, для любительских турниров? Для создания турнирной сетки, вести рейтинг...?
10 | 33 | Ответить

stas про OnCourt 5.7 [26-10-2012]

да программа просто супер, жаль только версии для смартфонов нету(( уж очень нужна программа каждый день и очень часто
7 | 9 | Ответить

ahmed про OnCourt 5.6 [24-02-2011]

как зарегестрироваться на ней?
7 | 19 | Ответить

Hard про OnCourt 5.4 [04-05-2010]

Супер
6 | 6 | Ответить

Денис про OnCourt 5.4 [14-08-2009]

Скажи пожалуйста сколько будет полностью стоить лицензия на год это программа?
8 | 34 | Ответить

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