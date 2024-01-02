Отзывы о программе OnCourt

Марис Есть подобная, попроще программа, для любительских турниров? Для создания турнирной сетки, вести рейтинг...?

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stas да программа просто супер, жаль только версии для смартфонов нету(( уж очень нужна программа каждый день и очень часто

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ahmed как зарегестрироваться на ней?

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Hard Супер

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