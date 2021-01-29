Справочник по отечественному ВМФ для Windows
|Оценка:
|4.11/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|RussianShips.info
|Категория:
|Оружие, боеприпасы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 12 450 | Статистика
|Размер:
|16,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Справочник по отечественному ВМФ - бесплатный справочник с материалами по кораблям и судам Военно-Морского флота СССР и Российской Федерации, начиная с 1945 года и по настоящий момент. Охватывает большинство проектов кораблей, подводных лодок, судов, катеров и специальных плавсредств, находившихся и находящихся в настоящий момент в составе Военно-Морского флота, от авианосцев и стратегических атомных подводных лодок и до разъездных катеров и плавпричалов. По каждому из представленных проектов представлена подробная информация, включая тактико-технические данные, историю создания, постройку и службу.
Справочник содержит подробные описания 710 проектов боевых кораблей, подводных лодок и судов. Общее число представленных в данном справочнике кораблей, подводных лодок и судов - 14596 единиц.
- версия программы поддерживается для Windows 10
- в функционал программы добавлена возможность поиска
- дополнительно включены 61 проект кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов
- количество представленных в программе сведений о плавединицах увеличено с 17657 до 21318
- актуализирован раздел "Корабельный состав 2021", с полным списком боевых кораблей, подлодок и боевых катеров ВМФ России
- актуализирован раздел "Береговая охрана 2021", с актуальным списком пограничных кораблей, пограничных катеров и вспомогательных судов Пограничной службы ФСБ России
- добавлен графический материал, дополнительно включающий в себя 47 боковых видов кораблей, подлодок и вспомогательных судов
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