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Справочник по отечественному ВМФ для Windows

Описание
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Оценка: 4.11/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Оружие, боеприпасы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 12 450 | Статистика
Размер:16,24 Мб
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Справочник по отечественному ВМФ - бесплатный справочник с материалами по кораблям и судам Военно-Морского флота СССР и Российской Федерации, начиная с 1945 года и по настоящий момент. Охватывает большинство проектов кораблей, подводных лодок, судов, катеров и специальных плавсредств, находившихся и находящихся в настоящий момент в составе Военно-Морского флота, от авианосцев и стратегических атомных подводных лодок и до разъездных катеров и плавпричалов. По каждому из представленных проектов представлена подробная информация, включая тактико-технические данные, историю создания, постройку и службу.

Справочник содержит подробные описания 710 проектов боевых кораблей, подводных лодок и судов. Общее число представленных в данном справочнике кораблей, подводных лодок и судов - 14596 единиц.

Что нового в Справочник по отечественному ВМФ 4.0?
  • версия программы поддерживается для Windows 10
  • в функционал программы добавлена возможность поиска
  • дополнительно включены 61 проект кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов
  • количество представленных в программе сведений о плавединицах увеличено с 17657 до 21318
  • актуализирован раздел "Корабельный состав 2021", с полным списком боевых кораблей, подлодок и боевых катеров ВМФ России
  • актуализирован раздел "Береговая охрана 2021", с актуальным списком пограничных кораблей, пограничных катеров и вспомогательных судов Пограничной службы ФСБ России
  • добавлен графический материал, дополнительно включающий в себя 47 боковых видов кораблей, подлодок и вспомогательных судов
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Отзывы о программе Справочник по отечественному ВМФ

С нашей супер деревни про Справочник по отечественному ВМФ 2.0 [11-01-2015]

Интересный справочник.
4 | 2 | Ответить

xulio про Справочник по отечественному ВМФ 1.0 [16-10-2010]

все идет!!
2 | 2 | Ответить

ZZZ про Справочник по отечественному ВМФ 1.0 [03-04-2010]

НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ !!!!!
2 | 2 | Ответить

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