Справочник по отечественному ВМФ - бесплатный справочник с материалами по кораблям и судам Военно-Морского флота СССР и Российской Федерации, начиная с 1945 года и по настоящий момент. Охватывает большинство проектов кораблей, подводных лодок, судов, катеров и специальных плавсредств, находившихся и находящихся в настоящий момент в составе Военно-Морского флота, от авианосцев и стратегических атомных подводных лодок и до разъездных катеров и плавпричалов. По каждому из представленных проектов представлена подробная информация, включая тактико-технические данные, историю создания, постройку и службу.

Справочник содержит подробные описания 710 проектов боевых кораблей, подводных лодок и судов. Общее число представленных в данном справочнике кораблей, подводных лодок и судов - 14596 единиц.