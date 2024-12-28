Express Burn - небольшая бесплатная программа для записи данных на CD/DVD/DVD Blu-ray. С помощью приложения можно записать диск с данными, создать Audio CD и Video DVD диски, работать с ISO-образами. Реализованы возможности автоматической настройки скорости записи дисков и создания аудио-дисков без использования дополнительных кодеков. Предусмотрены средства, необходимые для создания обложек записываемых дисков.

Express Burn не перегружена огромным количеством невостребованных и лишних функций, отличается высокой скоростью работы и удобным интерфейсом с поддержкой Drag & Drop.

Особенности Express Burn: