WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Internet Explorer (версии 4.0 - 11.0), Mozilla Firefox (все версии), Google Chrome, Opera, Safari и Edge.

Программа может быть использована для восстановления утерянных и забытых паролей к любому веб-сайту, в том числе Facebook, Yahoo, Google и Gmail. Список паролей можно сохранить в текстовый, HTML, CSV или XML файл.