WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Internet Explorer (версии 4.0 - 11.0), Mozilla Firefox (все версии), Google Chrome, Opera, Safari и Edge.
Программа может быть использована для восстановления утерянных и забытых паролей к любому веб-сайту, в том числе Facebook, Yahoo, Google и Gmail. Список паролей можно сохранить в текстовый, HTML, CSV или XML файл.
Крит в ответ Bogdan про WebBrowserPassView 1.86 [31-12-2018]
Надо распаковать архив в папку с программой. Или скопировать файл WebBrowserPassView_lng.ini в папу с программой WebBrowserPassView 2 | 11 | Ответить
РобинГуд про WebBrowserPassView 1.86 [22-10-2018]
Помогите! Не могу скачать защитник windows блокирует закачку! Это не вирус???????? 4 | 67 | Ответить
Ned про WebBrowserPassView 1.86 [08-10-2018]
Самая классная утилитка! Все чего хочешь достала за секунд 10.. 2 | 3 | Ответить
Алексей про WebBrowserPassView 1.86 [13-04-2018]
Привет всем,вот,что получилось у меня: скачал программу и установил себе на флешку,запустил,и вуоля,все работает,пароли разных браузеров как на лодоне.Я уж обрпдовался,у меня три ноута,дай думаю проверю на других компах,запустил и что я вижу,на обоих ноутах показывает пороли первого компа,пробывал обновить,что бы збросить пороли,не работает,короче крякнутая прога,сробатывает только один раз,на других компах всегда при запуске будут висеть ваши превидущие пороли!!! 3 | 12 | Ответить