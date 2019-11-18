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Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76
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4.84 из 5, всего оценок - 36
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- Рейтинг программы - 4.84 из 5
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Supasoft CRM Free Lite - простая бесплатная программа, CRM-система для ведения клиентов. Отличается простым интерфейсом и высокой скоростью работы.
Возможности:
- Ведение клиентов
- Заметки/продажи/контактные лица по каждому клиенту
- Отчеты (сводные таблицы), в т.ч. настроенные отчеты по:
- продуктам (отгрузки/платежи)
- городам (отгрузки/платежи)
- источникам (отгрузки/платежи)
- отраслям (отгрузки/платежи)
- Бесплатное обновление на новые версии
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|Что нового в Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76?
- Прекращена работа уникальной функциональности объекта Сделка. Но вы не волнуйтесь, он не был использован ни в одной конфигурации, которые мы разрабатывали для наших клиентов.
- Увеличена скорость загрузки программы. Заметят это прежде всего те пользователи, которые работают с программой на слабых каналах связи.
- Улучшена возможность следить за тем кто сделал последние изменения в программе. Теперь программа изменяет соответствующие поля (кто и когда) только если поменять данные на карточке, а не сразу при ее открытии.
- При дублировании теперь можно автоматически пересчитывать нужные поля. Например, если создать копию заказа, то в нем сразу будет текущая дата.
- Для напоминания может использоваться поле типа "Дата".
- Для нужных таблиц можно сразу загружать все данные, чтобы долго и мучительно не прокручивать их. Рекомендуется только для справочников.
- Добавлены песочные часы при долгих операциях.
- Сводные таблицы теперь могут группировать данные по любому полю объекта отчета. Можно использовать для проверки дублей в базе.
- В сводных таблицах первый столбец теперь зафиксирован, есть автоматическая ширина столбцов и сортировка по полю Итого.
- В многострочном текстовом поле работают клавиши Esc (Отмена) и Enter (ОК). Перевод строки теперь работает по Shift + Enter.
- Скролл в таблицах теперь работает по три строки (при подгрузке новых данных), а не по одной.
- В два раза ускорено заполнение шаблонов документов в MS Word.
- В шаблонах документах возможно использование полей более 255 символов.
- В справочнике с иерархий, если установить фокус в иерархии, нажать F5, то перечитывается иерархия, сбрасывается фокус с группы и отображаются все элементы справочника.
- Автоматическая сортировка иерархии справочников.
- Настройка сортировка в таблицах шаблонов документов.
- Можно задавать названия вкладок с таблицами нижней части карточки.
- По двойному клику между заголовками столбцов происходит выравнивание ширины столбца по тексту.
- В напоминаниях удалены кнопки Отложить и Прекратить.
- В таблице напоминаний сортировка по умолчанию по дате напоминания.
- Множество небольших улучшений и исправлений ошибок.
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Отзывы о программе Supasoft CRM Free Lite
разработчикам про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [22-09-2016]
Возможность по расчету зарплаты в программе есть ?
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Supasoft в ответ разработчикам про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [23-09-2016]
Есть возможность рассчитать зарплату.
1 | | Ответить
supasoft про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [15-11-2015]
Не и не планируется.
| 2 | Ответить
вопрос с города про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [13-11-2015]
Локальная версия на "ОС Linux" есть или будет?
5 | 2 | Ответить
швея про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [23-06-2015]
Супер гибкое и надежное решение.
3 | 1 | Ответить
строитель жилья про Supasoft CRM Free Lite 1.8.0.43 [07-02-2014]
Мощная платформа(конструктор), готовые конфигурации пользователей и так далее...
3 | 1 | Ответить
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