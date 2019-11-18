Supasoft CRM Free Lite для Windows

Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76

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Описание Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76Описание   Скачать Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76СКАЧАТЬ (4,16 Мб) Скриншоты Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76Скриншоты (3)   Статистика Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76Статистика   Отзывы о Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76Отзывы (14)  
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4.84 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 4.84 из 5
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Supasoft CRM Free Lite - простая бесплатная программа, CRM-система для ведения клиентов. Отличается простым интерфейсом и высокой скоростью работы.

Возможности:

  • Ведение клиентов
  • Заметки/продажи/контактные лица по каждому клиенту
  • Отчеты (сводные таблицы), в т.ч. настроенные отчеты по:
    • продуктам (отгрузки/платежи)
    • городам (отгрузки/платежи)
    • источникам (отгрузки/платежи)
    • отраслям (отгрузки/платежи)
  • Бесплатное обновление на новые версии
Что нового в Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76?
  • Прекращена работа уникальной функциональности объекта Сделка. Но вы не волнуйтесь, он не был использован ни в одной конфигурации, которые мы разрабатывали для наших клиентов.
  • Увеличена скорость загрузки программы. Заметят это прежде всего те пользователи, которые работают с программой на слабых каналах связи.
  • Улучшена возможность следить за тем кто сделал последние изменения в программе. Теперь программа изменяет соответствующие поля (кто и когда) только если поменять данные на карточке, а не сразу при ее открытии.
  • При дублировании теперь можно автоматически пересчитывать нужные поля. Например, если создать копию заказа, то в нем сразу будет текущая дата.
  • Для напоминания может использоваться поле типа "Дата".
  • Для нужных таблиц можно сразу загружать все данные, чтобы долго и мучительно не прокручивать их. Рекомендуется только для справочников.
  • Добавлены песочные часы при долгих операциях.
  • Сводные таблицы теперь могут группировать данные по любому полю объекта отчета. Можно использовать для проверки дублей в базе.
  • В сводных таблицах первый столбец теперь зафиксирован, есть автоматическая ширина столбцов и сортировка по полю Итого.
  • В многострочном текстовом поле работают клавиши Esc (Отмена) и Enter (ОК). Перевод строки теперь работает по Shift + Enter.
  • Скролл в таблицах теперь работает по три строки (при подгрузке новых данных), а не по одной.
  • В два раза ускорено заполнение шаблонов документов в MS Word.
  • В шаблонах документах возможно использование полей более 255 символов.
  • В справочнике с иерархий, если установить фокус в иерархии, нажать F5, то перечитывается иерархия, сбрасывается фокус с группы и отображаются все элементы справочника.
  • Автоматическая сортировка иерархии справочников.
  • Настройка сортировка в таблицах шаблонов документов.
  • Можно задавать названия вкладок с таблицами нижней части карточки.
  • По двойному клику между заголовками столбцов происходит выравнивание ширины столбца по тексту.
  • В напоминаниях удалены кнопки Отложить и Прекратить.
  • В таблице напоминаний сортировка по умолчанию по дате напоминания.
  • Множество небольших улучшений и исправлений ошибок.
Supasoft CRM Free Lite
Supasoft CRM Free Lite
Supasoft CRM Free Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 396
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Финансы
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Отзывы о программе Supasoft CRM Free Lite

разработчикам про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [22-09-2016]

Возможность по расчету зарплаты в программе есть ?
1 | | Ответить

Supasoft в ответ разработчикам про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [23-09-2016]

Есть возможность рассчитать зарплату.
1 | | Ответить

supasoft про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [15-11-2015]

Не и не планируется.
| 2 | Ответить

вопрос с города про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [13-11-2015]

Локальная версия на "ОС Linux" есть или будет?
5 | 2 | Ответить

швея про Supasoft CRM Free Lite 1.10.0.47 [23-06-2015]

Супер гибкое и надежное решение.
3 | 1 | Ответить

строитель жилья про Supasoft CRM Free Lite 1.8.0.43 [07-02-2014]

Мощная платформа(конструктор), готовые конфигурации пользователей и так далее...
3 | 1 | Ответить

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