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4.84 из 5, всего оценок - 36 Рейтинг программы - 4.84 из 5

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5 Supasoft CRM Free Lite - простая бесплатная программа, CRM-система для ведения клиентов. Отличается простым интерфейсом и высокой скоростью работы.



Возможности: Ведение клиентов

Заметки/продажи/контактные лица по каждому клиенту

Отчеты (сводные таблицы), в т.ч. настроенные отчеты по: продуктам (отгрузки/платежи) городам (отгрузки/платежи) источникам (отгрузки/платежи) отраслям (отгрузки/платежи)

Бесплатное обновление на новые версии Что нового в Supasoft CRM Free Lite 1.13.0.76?

Прекращена работа уникальной функциональности объекта Сделка. Но вы не волнуйтесь, он не был использован ни в одной конфигурации, которые мы разрабатывали для наших клиентов.

Увеличена скорость загрузки программы. Заметят это прежде всего те пользователи, которые работают с программой на слабых каналах связи.

Улучшена возможность следить за тем кто сделал последние изменения в программе. Теперь программа изменяет соответствующие поля (кто и когда) только если поменять данные на карточке, а не сразу при ее открытии.

При дублировании теперь можно автоматически пересчитывать нужные поля. Например, если создать копию заказа, то в нем сразу будет текущая дата.

Для напоминания может использоваться поле типа "Дата".

Для нужных таблиц можно сразу загружать все данные, чтобы долго и мучительно не прокручивать их. Рекомендуется только для справочников.

Добавлены песочные часы при долгих операциях.

Сводные таблицы теперь могут группировать данные по любому полю объекта отчета. Можно использовать для проверки дублей в базе.

В сводных таблицах первый столбец теперь зафиксирован, есть автоматическая ширина столбцов и сортировка по полю Итого.

В многострочном текстовом поле работают клавиши Esc (Отмена) и Enter (ОК). Перевод строки теперь работает по Shift + Enter.

Скролл в таблицах теперь работает по три строки (при подгрузке новых данных), а не по одной.

В два раза ускорено заполнение шаблонов документов в MS Word.

В шаблонах документах возможно использование полей более 255 символов.

В справочнике с иерархий, если установить фокус в иерархии, нажать F5, то перечитывается иерархия, сбрасывается фокус с группы и отображаются все элементы справочника.

Автоматическая сортировка иерархии справочников.

Настройка сортировка в таблицах шаблонов документов.

Можно задавать названия вкладок с таблицами нижней части карточки.

По двойному клику между заголовками столбцов происходит выравнивание ширины столбца по тексту.

В напоминаниях удалены кнопки Отложить и Прекратить.

В таблице напоминаний сортировка по умолчанию по дате напоминания.

Множество небольших улучшений и исправлений ошибок.