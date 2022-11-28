Notion для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Ведение дел - Документы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:94,57 Мб
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Notion - крутой сервис, который позволяет удобно сохранять всю необходимую информацию, планировать дела, отслеживать прогресс, а также структурировать базу знаний, инструкций и референсов. Благодаря встроенным шаблонам можно научиться следить за своими задачами и временем, быть продуктивнее, быстрее находить информацию и легче организовывать свои дела.

Notion можно использовать как сервис для заметок, составления список дел, ведения личного дневника или трекера привычек, организации домашних дел или ведения списка целей на год.

У сервиса Notion также имеется большой архив бесплатных шаблонов под самые разные задачи. Кроме того стоит отметить интеграцию с огромным количеством сторонних приложений и инструментов, включая Gmail, Telegram, Google Assistent, Apple Shortcuts и Siri, а также GitHub, Jira, Figma, Dropbox, OneDrive и многие другие.

Notion позволяет:

  • осуществлять управление базами данных;
  • записывать собственные заметки и вести работу с документами;
  • вести таблицы и сохранять базы данных;
  • осуществлять управление собственными заметками и планами;
  • контролировать все процессы.
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