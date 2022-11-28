Notion - крутой сервис, который позволяет удобно сохранять всю необходимую информацию, планировать дела, отслеживать прогресс, а также структурировать базу знаний, инструкций и референсов. Благодаря встроенным шаблонам можно научиться следить за своими задачами и временем, быть продуктивнее, быстрее находить информацию и легче организовывать свои дела.

Notion можно использовать как сервис для заметок, составления список дел, ведения личного дневника или трекера привычек, организации домашних дел или ведения списка целей на год.

У сервиса Notion также имеется большой архив бесплатных шаблонов под самые разные задачи. Кроме того стоит отметить интеграцию с огромным количеством сторонних приложений и инструментов, включая Gmail, Telegram, Google Assistent, Apple Shortcuts и Siri, а также GitHub, Jira, Figma, Dropbox, OneDrive и многие другие.

Notion позволяет: