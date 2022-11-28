Notion для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Notion Labs, Inc.
|Категории:
|Ведение дел - Документы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|94,57 Мб
Notion - крутой сервис, который позволяет удобно сохранять всю необходимую информацию, планировать дела, отслеживать прогресс, а также структурировать базу знаний, инструкций и референсов. Благодаря встроенным шаблонам можно научиться следить за своими задачами и временем, быть продуктивнее, быстрее находить информацию и легче организовывать свои дела.
Notion можно использовать как сервис для заметок, составления список дел, ведения личного дневника или трекера привычек, организации домашних дел или ведения списка целей на год.
У сервиса Notion также имеется большой архив бесплатных шаблонов под самые разные задачи. Кроме того стоит отметить интеграцию с огромным количеством сторонних приложений и инструментов, включая Gmail, Telegram, Google Assistent, Apple Shortcuts и Siri, а также GitHub, Jira, Figma, Dropbox, OneDrive и многие другие.
Notion позволяет:
- осуществлять управление базами данных;
- записывать собственные заметки и вести работу с документами;
- вести таблицы и сохранять базы данных;
- осуществлять управление собственными заметками и планами;
- контролировать все процессы.
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