DBFShow для Windows

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Оценка: 4.80/5 голосов - 25
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.123 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Работа с DBF
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 952 | Статистика
Размер:781 Кб
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DBFShow - небольшая программа для просмотра и редактирования файлов DBF (dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP).

Функции приложения:

  • Сортировка по столбцу
  • Фильтрация по значению в текущей ячейке
  • Копирование и вставка выделенных диапазонов
  • Отметка на удаление записи и снятие отметки
  • Смена кодовой страницы файла
  • Удаление и восстановление всех записей
  • Возможность установки пустых значений в поля с типом Date, DateTime
  • Возможность добавления (импорта) из DBF
  • Усечение файла
Что нового в DBFShow 0.123?
  • Добавлено:  при сравнении содержимого файла, совпавшие записи добавлять в текущий фильтр записей
  • Добавлено:  возможность вызова формы редактирования через двойной щелчок мыши, задаётся в настройках
  • Исправлено:  ошибка при открытии файла путем перетаскивания его на форму программы, при уже открытом файле
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Отзывы о программе DBFShow

Александр про DBFShow 0.115 [28-10-2019]

Программа проста в использовании и очень удобна. С ней производительность труда увеличивается в разы. Спасибо автору!
6 | 7 | Ответить

Homs про DBFShow 0.78 [11-09-2013]

Спасибо за программу! Весь очень просто, быстро и бесплатно
6 | 6 | Ответить

Gerz про DBFShow 0.63 [14-03-2013]

Мне, как автору этой программы, она очень нравится и помогала в работе не раз
7 | 6 | Ответить

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