Отзывы о программе DBFShow

Александр Программа проста в использовании и очень удобна. С ней производительность труда увеличивается в разы. Спасибо автору!

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Homs Спасибо за программу! Весь очень просто, быстро и бесплатно

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