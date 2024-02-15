DBFShow для Windows
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 25
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.123 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Ардашов В.А.
|Категория:
|Работа с DBF
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 952 | Статистика
|Размер:
|781 Кб
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DBFShow - небольшая программа для просмотра и редактирования файлов DBF (dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP).
Функции приложения:
- Сортировка по столбцу
- Фильтрация по значению в текущей ячейке
- Копирование и вставка выделенных диапазонов
- Отметка на удаление записи и снятие отметки
- Смена кодовой страницы файла
- Удаление и восстановление всех записей
- Возможность установки пустых значений в поля с типом Date, DateTime
- Возможность добавления (импорта) из DBF
- Усечение файла
- Добавлено: при сравнении содержимого файла, совпавшие записи добавлять в текущий фильтр записей
- Добавлено: возможность вызова формы редактирования через двойной щелчок мыши, задаётся в настройках
- Исправлено: ошибка при открытии файла путем перетаскивания его на форму программы, при уже открытом файле
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Отзывы о программе DBFShow
Александр про DBFShow 0.115 [28-10-2019]
Программа проста в использовании и очень удобна. С ней производительность труда увеличивается в разы. Спасибо автору!
6 | 7 | Ответить
Homs про DBFShow 0.78 [11-09-2013]
Спасибо за программу! Весь очень просто, быстро и бесплатно
6 | 6 | Ответить
Gerz про DBFShow 0.63 [14-03-2013]
Мне, как автору этой программы, она очень нравится и помогала в работе не раз
7 | 6 | Ответить