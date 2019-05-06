PhraseExpress для Windows

PhraseExpress 14.0.139.0

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Описание PhraseExpress 14.0.139.0Описание   Скачать PhraseExpress 14.0.139.0СКАЧАТЬ (23,7 Мб) Скриншоты PhraseExpress 14.0.139.0Скриншоты (4)   Статистика PhraseExpress 14.0.139.0Статистика   Отзывы о PhraseExpress 14.0.139.0Отзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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PhraseExpress - полезная программа, которая призвана облегчить пользователю набор текста путем вставки наиболее часто используемых слов или фраз. Приложение позволяет заранее подготовить список автозамены, умеет автоматически завершать за пользователя отдельные слова и целые предложения, проверять и исправлять орфографические ошибки, создавать собственные шаблоны, дает возможность назначать сочетания "горячих" клавиш, а также делать резервные копии списки автозамены и многое другое.

PhraseExpress
PhraseExpress
PhraseExpress
PhraseExpress
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе PhraseExpress

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