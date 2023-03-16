ChatGPT - это кроссплатформенное десктопное приложение для Mac, Windows и Linux, которое представляет собой удобную альтернативу браузерной версии ChatGPT (языковая модель, разработанная на основе архитектуры GPT-3.5 компании OpenAI), расширяющая функциональность оригинальной версии.

Присутствует возможность использовать Sync Prompts, чтобы синхронизировать все в один клик, а если вы не хотите, чтобы определенные подсказки появлялись в ваших слэш-командах, вы можете отключить их.

Пользоваться приложением очень просто. В области ввода текста ChatGPT введите символ, начинающийся с /, чтобы вызвать командную строку, нажмите пробел, и область ввода заполнится текстом, связанным с командой по умолчанию (если строка содержит несколько командных строк, она выберет только первую команду в качестве заполнения, вы можете продолжать вводить текст до тех пор, пока первая команда не станет той, которую вы хотите, затем нажмите пробел).

Особенности ChatGPT: