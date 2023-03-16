ChatGPT для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.12.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:5,7 Мб
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ChatGPT скриншот № 3
ChatGPT скриншот № 4

ChatGPT - это кроссплатформенное десктопное приложение для Mac, Windows и Linux, которое представляет собой удобную альтернативу браузерной версии ChatGPT (языковая модель, разработанная на основе архитектуры GPT-3.5 компании OpenAI), расширяющая функциональность оригинальной версии.

Присутствует возможность использовать Sync Prompts, чтобы синхронизировать все в один клик, а если вы не хотите, чтобы определенные подсказки появлялись в ваших слэш-командах, вы можете отключить их.

Пользоваться приложением очень просто. В области ввода текста ChatGPT введите символ, начинающийся с /, чтобы вызвать командную строку, нажмите пробел, и область ввода заполнится текстом, связанным с командой по умолчанию (если строка содержит несколько командных строк, она выберет только первую команду в качестве заполнения, вы можете продолжать вводить текст до тех пор, пока первая команда не станет той, которую вы хотите, затем нажмите пробел).

Особенности ChatGPT:

  • Кроссплатформенность (Mac, Windows и Linux).
  • Преобразование текста в речь.
  • Экспорт истории ChatGPT (PNG, PDF и Markdown).
  • Главное окно и системный трей поддерживают пользовательские URL-адреса.
  • Автоматическое уведомление об обновлении приложения.
  • Общие клавиши быстрого доступа.
  • Поддержка слэш-команд и их конфигурация (можно настроить вручную или синхронизировать из файла).
  • Настройка глобальных шорткатов.
  • Всплывающий поиск.
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