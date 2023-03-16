ChatGPT для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.12.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|lencx
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|5,7 Мб
ChatGPT - это кроссплатформенное десктопное приложение для Mac, Windows и Linux, которое представляет собой удобную альтернативу браузерной версии ChatGPT (языковая модель, разработанная на основе архитектуры GPT-3.5 компании OpenAI), расширяющая функциональность оригинальной версии.
Присутствует возможность использовать Sync Prompts, чтобы синхронизировать все в один клик, а если вы не хотите, чтобы определенные подсказки появлялись в ваших слэш-командах, вы можете отключить их.
Пользоваться приложением очень просто. В области ввода текста ChatGPT введите символ, начинающийся с /, чтобы вызвать командную строку, нажмите пробел, и область ввода заполнится текстом, связанным с командой по умолчанию (если строка содержит несколько командных строк, она выберет только первую команду в качестве заполнения, вы можете продолжать вводить текст до тех пор, пока первая команда не станет той, которую вы хотите, затем нажмите пробел).
Особенности ChatGPT:
- Кроссплатформенность (Mac, Windows и Linux).
- Преобразование текста в речь.
- Экспорт истории ChatGPT (PNG, PDF и Markdown).
- Главное окно и системный трей поддерживают пользовательские URL-адреса.
- Автоматическое уведомление об обновлении приложения.
- Общие клавиши быстрого доступа.
- Поддержка слэш-команд и их конфигурация (можно настроить вручную или синхронизировать из файла).
- Настройка глобальных шорткатов.
- Всплывающий поиск.
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов....
Microsoft Excel Viewer 12.0.6320.5000
Бесплатное средство для просмотра электронных таблиц в формате Excel, которое не требует...
Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...
Печать книгой - надстройка для Word 97-2010 позволяющая печатать любые документы в форме...
Отзывы о программе ChatGPT
Admin
Отзывов о программе ChatGPT 0.12.0 пока нет, можете добавить...