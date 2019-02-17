Exportizer для Windows

Exportizer 7.1.1

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Описание Exportizer 7.1.1Описание   Скачать Exportizer 7.1.1СКАЧАТЬ (3,46 Мб) Скриншоты Exportizer 7.1.1Скриншоты (5)   Статистика Exportizer 7.1.1Статистика   Отзывы о Exportizer 7.1.1Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
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Exportizer - программа для экспорта информации из всевозможных баз данных. Обеспечивает просмотр и редактирование баз с последующей возможностью копирования таблиц в буфер обмена, печати или экспорта в файл. Работа с базами данных обеспечивается через ADO или BDE.

В возможности программы входит конвертирование файлов типа DB, DBF, TXT, CSV в TXT, CSV, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, выражения INSERT.

Утилита обладает большим набором инструментов и функциональных настроек, обеспечивающих высокоточный экспорт с заданными параметрами.

Экспорт может выполняться как из программного интерфейса, так и с помощью командной строки, которая генерируется прямо из интерфейса.

Что нового в Exportizer 7.1.1?
  • Небольшие изменения.
Скриншоты Exportizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Украинский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 782
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с DBF - другое
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Отзывы о программе Exportizer

Алексей про Exportizer 7.0.8 [17-01-2019]

Программа не сумела открыть файл dbf. Может, кому и поможет, но мне не помогла. Оценка 2.
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Светлана про Exportizer 5.5.7 [02-10-2015]

Хорошая программка,но у меня возникли проблемы с кодировками. Не нашла,как можно менять,поэтому от меня оценка 4-
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