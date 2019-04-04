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Soft4Boost Easy Disc Burner для Windows

Soft4Boost Easy Disc Burner 6.1.5.141

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Описание Soft4Boost Easy Disc Burner 6.1.5.141Описание   Скачать Soft4Boost Easy Disc Burner 6.1.5.141СКАЧАТЬ (15,21 Мб) Скриншоты Soft4Boost Easy Disc Burner 6.1.5.141Скриншоты (4)   Статистика Soft4Boost Easy Disc Burner 6.1.5.141Статистика   Отзывы о Soft4Boost Easy Disc Burner 6.1.5.141Отзывы (4)  
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4.87 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.87 из 5
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Soft4Boost Easy Disc Burner - простая, бесплатная утилита для записи файлов и папок с ПК на диски различных форматов: CD, DVD, Blu-Ray. Программа предельно проста в пользовании и не загружена лишними опциями - все только для того чтобы записать данные на диск.

Soft4Boost Easy Disc Burner
Soft4Boost Easy Disc Burner
Soft4Boost Easy Disc Burner
Soft4Boost Easy Disc Burner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 310
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись
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Отзывы о программе Soft4Boost Easy Disc Burner

Владимир про Soft4Boost Easy Disc Burner 5.2.9.605 [21-07-2017]

Программа отличная,единственно что плохо,не видно сколько места свободно на диске.
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Герман про Soft4Boost Easy Disc Burner 5.1.5.531 [06-03-2017]

Отлично!!! Прожигает то, что не берет Неро!!!
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Онтон про Soft4Boost Easy Disc Burner 4.4.1.291 [29-12-2015]

Не нада ля-ля! На 8-ке не пашет
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Сергей про Soft4Boost Easy Disc Burner 4.3.9.289 [20-12-2015]

Для меня прога просто супер. Ничего лишнего. Записал и все. Рекомендую кому не нужны заморочки.
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