PasswdFinder - весьма полезный инструмент для поиска в системе забытых и потерянных паролей, которые сохранялись в браузерах, ICQ-клиентах, почтовых программах, FTP-клиентах и многих других приложениях.

Программа выполняет глубокое сканирование компьютера и в итоге выдает список найденных регистрационных данных с паролями. Полученную информацию можно сохранить в текстовый формат, распечатать или скопировать в буфер обмена для дальнейшего использования.

Полный список поддерживаемых приложений достаточно обширен и подробно указан на сайте программы, можно отметить лишь, что в него входят все наиболее популярные и используемые в настоящее время инструменты - Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Talk, Miranda IM, MSN Messenger, QIP, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Gmail Notifier, Mail Commander, Mail.Ru Agent, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat, Windows Live Mail, 32bit FTP, CoffeeCup FTP, Core FTP,FAR Manager, FileZilla, FTP Uploader, SecureFX, SmartFTP, Total Commander, WinSCP и другие.