KeePassXC для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KeePassXC Team
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43,92 Мб
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KeePassXC - современный, безопасный менеджер паролей с открытым исходным кодом, который позволяет легко управлять вашей самой конфиденциальной информацией. Сохраняет логины, пароли, URL-адреса, вложения и заметки в автономном зашифрованном файле, который можно хранить в любом месте, включая частные и общедоступные облачные решения.
Для упрощения идентификации и управления записями можно задать пользовательские заголовки и значки. Кроме того, записи сортируются по настраиваемым группам. Встроенная функция поиска позволяет использовать расширенные шаблоны, чтобы легко найти любую запись в базе данных.
Ключевые особенности KeePassXC:
- Создание, открытие и сохранение баз данных в формате .KDBX.
- Записи сортируются по настраиваемым группам.
- Поиск записей.
- Генератор паролей.
- Автоматический ввод паролей в приложениях
- Интеграция с браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Chromium, Vivaldi, Brave и Tor Browser.
- Загрузка иконок записей.
- Импорт баз данных из форматов CSV, 1Password и KeePass1.
- Отчеты по базе данных (состояние паролей, HIBP и статистика).
- Экспорт базы данных в форматы CSV и HTML.
- Хранение и генерация TOTP.
- Ссылки на поля между записями.
- Вложения файлов и пользовательские атрибуты.
- История записей и восстановление данных.
- Поддержка вызовов-ответов YubiKey/OnlyKey.
- Интерфейс командной строки (keepassxc-cli).
- Автоматическое открытие баз данных.
- Общие базы данных KeeShare (импорт, экспорт и синхронизация).
- SSH Agent.
- FreeDesktop.org Secret Service (замена связки ключей Gnome и т.д.).
- Дополнительные возможности шифрования: Twofish и ChaCha20.
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