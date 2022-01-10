KeePassXC - современный, безопасный менеджер паролей с открытым исходным кодом, который позволяет легко управлять вашей самой конфиденциальной информацией. Сохраняет логины, пароли, URL-адреса, вложения и заметки в автономном зашифрованном файле, который можно хранить в любом месте, включая частные и общедоступные облачные решения.

Для упрощения идентификации и управления записями можно задать пользовательские заголовки и значки. Кроме того, записи сортируются по настраиваемым группам. Встроенная функция поиска позволяет использовать расширенные шаблоны, чтобы легко найти любую запись в базе данных.

Ключевые особенности KeePassXC: