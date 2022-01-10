KeePassXC для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.6 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Пароли
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Размер:43,92 Мб
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KeePassXC - современный, безопасный менеджер паролей с открытым исходным кодом, который позволяет легко управлять вашей самой конфиденциальной информацией. Сохраняет логины, пароли, URL-адреса, вложения и заметки в автономном зашифрованном файле, который можно хранить в любом месте, включая частные и общедоступные облачные решения.

Для упрощения идентификации и управления записями можно задать пользовательские заголовки и значки. Кроме того, записи сортируются по настраиваемым группам. Встроенная функция поиска позволяет использовать расширенные шаблоны, чтобы легко найти любую запись в базе данных.

Ключевые особенности KeePassXC:

  • Создание, открытие и сохранение баз данных в формате .KDBX.
  • Записи сортируются по настраиваемым группам.
  • Поиск записей.
  • Генератор паролей.
  • Автоматический ввод паролей в приложениях
  • Интеграция с браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Chromium, Vivaldi, Brave и Tor Browser.
  • Загрузка иконок записей.
  • Импорт баз данных из форматов CSV, 1Password и KeePass1.
  • Отчеты по базе данных (состояние паролей, HIBP и статистика).
  • Экспорт базы данных в форматы CSV и HTML.
  • Хранение и генерация TOTP.
  • Ссылки на поля между записями.
  • Вложения файлов и пользовательские атрибуты.
  • История записей и восстановление данных.
  • Поддержка вызовов-ответов YubiKey/OnlyKey.
  • Интерфейс командной строки (keepassxc-cli).
  • Автоматическое открытие баз данных.
  • Общие базы данных KeeShare (импорт, экспорт и синхронизация).
  • SSH Agent.
  • FreeDesktop.org Secret Service (замена связки ключей Gnome и т.д.).
  • Дополнительные возможности шифрования: Twofish и ChaCha20.
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