True Burner для Windows

True Burner 5.2

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Описание True Burner 5.2Описание   Скачать True Burner 5.2СКАЧАТЬ (3,88 Мб) Скриншоты True Burner 5.2Скриншоты (3)   Статистика True Burner 5.2Статистика   Отзывы о True Burner 5.2Отзывы (3)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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True Burner - мощное и удобное в использовании программное обеспечение для прожига дисков. Этот инструмент позволит создать и записать обычные, мультисессионные, загрузочные CD, DVD, Blu-Ray диски с различными файловыми системами, в том числе ISO 9660 и UDF.

Приложение позволяет также создавать диски с данными, MP3-диски, DVD-Video и другие. Программа отличается простотой управления, интуитивно-понятным интерфейсом, не потребляет много системных ресурсов и работает со всеми типами дисков - CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, BD-R/RE.

Основные характеристики программы:

  • Создание и запись стандартных и мультисессионных CD / DVD / Blu-Ray
  • Создание и запись загрузочных CD и DVD
  • Создание и запись дисков в формате MP3 и DVD-Video
  • Стирание перезаписываемых носителей
  • Проверка записанных данных
True Burner
True Burner
True Burner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 879
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись
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Отзывы о программе True Burner

Алексей про True Burner 3.2 [27-11-2015]

зашибись все работает и маленькая только что нарезал болванку DVD
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Вася про True Burner 3.1 [13-11-2015]

Супер!!!! Весит 3 метра и делает самое необходимое быстро и без заморочек! Зачем нужен 170-метровый дистрибутив неро????
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Дэн про True Burner 2.2 [25-05-2014]

Такая шняга... болванку только испортил
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