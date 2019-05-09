True Burner

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Nero Standard 2018 1.10.0.9 Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски, Win32 Disk Imager 1.0.0 Win32 Disk Imager - бесплатная и легкая в эксплуатации утилита, которая позволяет создавать точные копии USB флешек и карт памяти SD, сохранять их в виде IMG файлов, Ashampoo Burning Studio 1.14.5 Free - 2019 Free Ashampoo Burning Studio Free - бесплатное приложение для работы с CD/DVD/Blu-Ray дисками, с помощью которого можно легко записывать аудио и видео различных форматов