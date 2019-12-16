Nero Video 2018 - мощный инструмент для редактирования видео, создания слайд-шоу и видеоклипов из пользовательской коллекции фотографий и домашнего видео, а также записи результата Ваших трудов на CD/DVD/Blu-Ray-диски. Присутствует возможность захвата видео с камеры, видеомагнитофона или TV, а также можно импортировать проекты Windows Live Movie Maker со всеми изменениями и эффектами.

В режиме редактирования можно добавлять разнообразные эффекты, переходы и титры, пользоваться встроенными шаблонами. Готовые проекты можно записать в высоком качестве на DVD или Blu-ray дисках с сохраненными стильными меню, навигацией, графикой и текстом.