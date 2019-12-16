Nero Video для Windows

Nero Video 22.0.00500

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Описание Nero Video 22.0.00500Описание   Скачать Nero Video 22.0.00500СКАЧАТЬ (358 Мб) Скриншоты Nero Video 22.0.00500Скриншоты (6)   Статистика Nero Video 22.0.00500Статистика   Отзывы о Nero Video 22.0.00500Отзывы (3)  
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4.17 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Nero Video 2018 - мощный инструмент для редактирования видео, создания слайд-шоу и видеоклипов из пользовательской коллекции фотографий и домашнего видео, а также записи результата Ваших трудов на CD/DVD/Blu-Ray-диски. Присутствует возможность захвата видео с камеры, видеомагнитофона или TV, а также можно импортировать проекты Windows Live Movie Maker со всеми изменениями и эффектами.

В режиме редактирования можно добавлять разнообразные эффекты, переходы и титры, пользоваться встроенными шаблонами. Готовые проекты можно записать в высоком качестве на DVD или Blu-ray дисках с сохраненными стильными меню, навигацией, графикой и текстом.

Что нового в Nero Video 22.0.00500?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Nero Video
Nero Video
Nero Video
Nero Video
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: €49.99
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 14 362
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Редакторы
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Отзывы о программе Nero Video

Андрей про Nero Video 2016 21.09.2015 [09-04-2016]

nero video сложнее чем может показаться на первый взгляд, зальейте пожалуйста пару уроков на ютутб по функциям КЕИНГа в nero video т.е. это когда видео можно накладывать на фон как в adobe after effects, я имею ввиду функцию Chroma Key, да да она есть в nero video
2 | 6 | Ответить

левый чел про Nero Video 2016 21.09.2015 [06-02-2016]

прога вообще работает?
2 | 19 | Ответить

sarmail про Nero Video 2015 16.0.02500 [23-10-2015]

Позволяет ли работать с аудиодорожками? Типа тише-громче, и т.д.
2 | 2 | Ответить

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